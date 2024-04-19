Тюменцы на заправках «Лукойл» не могут расплатиться за бензин

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Как рассказала читательница «Нашего города», покупателям отказывают в оплате картами, предлагают альтернативную оплату — наличными. Но, как известно, наличные деньги сегодня — большая редкость.
Тюменцы выстроились в очереди и не могут рассчитаться за бензин, которыми заправили свои авто. Им предлагают «выдать чеки и попробовать оплатить позже», но придется оставить свои паспортные данные.
По какой причине произошел сбой — неизвестно.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени из-за паводка эвакуировали более 2 тысяч человек.