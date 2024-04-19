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Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

Тюменцы на заправках «Лукойл» не могут расплатиться за бензин

Тюменцы на заправках «Лукойл» не могут расплатиться за бензин

19 апреля 2024, 10:55
Фото: nashgorod.ru
На заправках «Лукойл» в Тюмени водители не могут оплатить бензин. Все дело в том, что терминалы отказываются проводить деньги.

Как рассказала читательница «Нашего города», покупателям отказывают в оплате картами, предлагают альтернативную оплату — наличными. Но, как известно, наличные деньги сегодня — большая редкость.

Тюменцы выстроились в очереди и не могут рассчитаться за бензин, которыми заправили свои авто. Им предлагают «выдать чеки и попробовать оплатить позже», но придется оставить свои паспортные данные.

По какой причине произошел сбой — неизвестно.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени из-за паводка эвакуировали более 2 тысяч человек.

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#Нигина Азамова#Общество#Тюмень#Деньги#АЗС#Бензин#Авто
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