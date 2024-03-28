nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:41

Published Сегодня, 14:41

Modified Сегодня, 14:43

Updated Сегодня, 14:43

В Тюмени пьяный мужчина зарезал собственную мать, пока она спала

В Тюмени пьяный сын зарезал ножом спящую мать

28 марта 2024, 14:41
Фото: 1MI

В Тюмени пьяный мужчина зарезал собственную мать, пока она спала

Пьяный житель Тюмени зарезал ножом спящую мать. Как сообщили в Следственном комитете, инцидент произошел на улице Санаторной 21 ноября 2023 года.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире, нанес спящей матери не менее 6 ударов кухонным ножом в область шеи и тела. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

Злоумышленнику 29 лет. На вменяемость ему назначили ряд экспертиз.

Новосибирский СК возбудил дело на мать, вынесшую новорождённую дочь в погреб
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, как один из пьяных тюменцев случайно утопил своего друга. Обвиняемого приговорили к 1 году и 5 месяцам лишения свободы.

Читайте также:
«Прижимались к попе»: тюменка сообщила об издевательствах школьников над ее сыномТюменец получил срок за изнасилование и убийство девушки 25-летней давностиКургановец приехал в Тюмень и устроил резню в доме сестры
#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Следственный комитет#Нож#Новости тюмени#Убийство#Экспертиза#Мать#Алкогольное опьянение#Алина Петрова#Тело
Нужны резиновые сапоги: тюменские улицы утопают в грязи. Фото
Сегодня, 05:51
Дело — труба. Состояние коммунальной инфраструктуры Тюменской области
Сегодня, 05:24
«Хотел заработать на дом детям»: в зоне спецоперации пропал тюменский доброволец
Сегодня, 04:19
Оправдают? Учителя из Омутинки, обвиняемого в педофилии, выпустили на свободу
Сегодня, 07:23
Мор и трупы на берегу: эксперты прогнозируют массовую гибель рыб в обмелевшей Туре
Вчера, 06:59
Гололед, снегопад и дожди: в Тюменской области объявили штормовое предупреждение
Сегодня, 08:28
"