В Тюмени пьяный сын зарезал ножом спящую мать

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
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Updated Сегодня, 14:43
Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире, нанес спящей матери не менее 6 ударов кухонным ножом в область шеи и тела. От полученных ранений женщина скончалась на месте.
Злоумышленнику 29 лет. На вменяемость ему назначили ряд экспертиз.
Ранее «Наш город» сообщал о том, как один из пьяных тюменцев случайно утопил своего друга. Обвиняемого приговорили к 1 году и 5 месяцам лишения свободы.