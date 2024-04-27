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Наращивание насыпи на трассе Тюмень — Омск сняли с дрона

«Вода сочится сквозь дорогу»: обстановку на трассе Тюмень — Омск сняли с дрона

27 апреля 2024, 08:23
Фото: Алиса Вернер / nashgorod.ru

Наращивание насыпи на трассе Тюмень — Омск сняли с дрона

По данным от 12:00 27 апреля, уровень воды в реке Ишим у села Абатское достиг 1199 сантиметров. Воды много, поэтому на защиту трассы брошены все силы.

На трассе Тюмень — Омск у села Абатское наращивают насыпь. На месте работает техника, специалисты делают все возможное, чтобы не допустить ее прорыва.

«Уровень реки Ишим здесь остается на уровне 1199 сантиметров. Воды очень много, нагрузка на гидротехнические сооружения большая. Мы своевременно нарастили насыпь, есть запас по высоте, но вода сочится сквозь саму дорогу», — сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Александр Моор.
Видео: Александр Моор / Телеграм

Ранее «Наш город» сообщал, что в селе Абатское объявили экстренную эвакуацию. Местных жителей просят собрать ценные вещи и направиться в пункты временного размещения из-за опасности затопления улиц.

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