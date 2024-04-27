Тюменцев предупредили о грозе…в Тульской области

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
«По информации ЦГСМ: гроза местами ожидается в Тульской области в ближайший час с сохранением до 10 часов 27.04.2024», — указано в сообщении.
Между тем, по сообщению МЧС Тульской области, в регионе 27 апреля действительно ожидаются грозы, в связи с чем объявлено метеопредупреждение.
В Тюменской области, по прогнозам синоптиков, гроза ожидается в воскресенье, 28 апреля. Метеорологи прогнозируют усиление ветра до 19 м/с, при этом температура воздуха составит +21….+26.
В субботу в Тюменской области день пройдет при переменной облачности и без существенных осадков — небольшой дождь в отдельных районах ожидается в вечерние часы.