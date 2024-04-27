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Published Сегодня, 08:07

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Updated Сегодня, 08:09

Тюменцам прислали смс-оповещения о предстоящей грозе в Тульской области.

Тюменцев предупредили о грозе…в Тульской области

27 апреля 2024, 08:07
Фото: nashgorod.ru

Тюменцам прислали смс-оповещения о предстоящей грозе в Тульской области.

Тюменская служба предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) отправила сегодня тюменца смс-оповещения о предстоящей грозе в Тульской области.
«По информации ЦГСМ: гроза местами ожидается в Тульской области в ближайший час с сохранением до 10 часов 27.04.2024», — указано в сообщении.
Фото: nashgorod.ru

Между тем, по сообщению МЧС Тульской области, в регионе 27 апреля действительно ожидаются грозы, в связи с чем объявлено метеопредупреждение.

В Тюменской области, по прогнозам синоптиков, гроза ожидается в воскресенье, 28 апреля. Метеорологи прогнозируют усиление ветра до 19 м/с, при этом температура воздуха составит +21….+26.

В субботу в Тюменской области день пройдет при переменной облачности и без существенных осадков — небольшой дождь в отдельных районах ожидается в вечерние часы.

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