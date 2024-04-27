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В Тюмени места в бесплатных беседках продают за 2 тысячи рублей

Места в бесплатных беседках в Гилевской роще в Тюмени продают за 2 тысячи рублей

27 апреля 2024, 07:30
Фото: 2 ГИС

В Тюмени места в бесплатных беседках продают за 2 тысячи рублей

В преддверии длинных майских выходных на тюменских сайтах объявлений активизировались предприимчивые тюменцы, предлагающие занять беседки в бесплатных зонах отдыха. В этом году стоимость данной услуги составляет от 1500 до 2000 рублей.

Для сравнения, годом ранее цены на такие услуги составляли 400-1500 рублей.

«Займу беседку в Гилёвской роще в любой день. Пишите, договоримся, работаю по предоплате 40%. Занято — 28 апреля, 4 мая. Остальные дни свободен», — указано в одном из объявлений.
Фото: Авито

Горожане такую «заботу» особо не оценили и отметили, что за 2 тысячи рублей «бизнесмен» должен не только занять беседку, но и стоять жарить шашлыки.

«Скоро парковочные места начнут занимать возле дома, чем ближе к подъезду — тем дороже», — пошутил Даниэль М.
«2 тысячи рублей за услугу — это перебор, конечно. В прошлом году вроде 500 рублей стоила данная услуга. Интересно, кто-то вообще платит такие деньги за место в беседке?» — отметила Галина М.

В майские праздники в Тюмени ожидается прохладная погода — если в воскресенье, 28 апреля, столбики термометров днем поднимутся до +24, то в понедельник, 29 апреля, резко похолодает до +6…+8. Прохладная погода сохранится до конца следующей недели.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Услуги#Зоны отдыха#Гилевская роща#Майские праздники
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