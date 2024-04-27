Места в бесплатных беседках в Гилевской роще в Тюмени продают за 2 тысячи рублей

В майские праздники в Тюмени ожидается прохладная погода — если в воскресенье, 28 апреля, столбики термометров днем поднимутся до +24, то в понедельник, 29 апреля, резко похолодает до +6…+8. Прохладная погода сохранится до конца следующей недели.