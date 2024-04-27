Места в бесплатных беседках в Гилевской роще в Тюмени продают за 2 тысячи рублей

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Для сравнения, годом ранее цены на такие услуги составляли 400-1500 рублей.
«Займу беседку в Гилёвской роще в любой день. Пишите, договоримся, работаю по предоплате 40%. Занято — 28 апреля, 4 мая. Остальные дни свободен», — указано в одном из объявлений.
Горожане такую «заботу» особо не оценили и отметили, что за 2 тысячи рублей «бизнесмен» должен не только занять беседку, но и стоять жарить шашлыки.
«Скоро парковочные места начнут занимать возле дома, чем ближе к подъезду — тем дороже», — пошутил Даниэль М.
«2 тысячи рублей за услугу — это перебор, конечно. В прошлом году вроде 500 рублей стоила данная услуга. Интересно, кто-то вообще платит такие деньги за место в беседке?» — отметила Галина М.
В майские праздники в Тюмени ожидается прохладная погода — если в воскресенье, 28 апреля, столбики термометров днем поднимутся до +24, то в понедельник, 29 апреля, резко похолодает до +6…+8. Прохладная погода сохранится до конца следующей недели.