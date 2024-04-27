«Возникла реальная опасность»: жителей села Абатское экстренно эвакуируют

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
В селе Абатское объявили экстренную эвакуацию жителей. Людей просят взять лекарства, документы, ценные вещи, отключить газ, электричество в доме и направиться в пункты временного размещения.
«Настал момент, когда я должен сообщить об экстренной эвакуации жителей села Абатское. Возникла реальная опасность затопления улиц нашего села», — обратился к жителям глава Абатского района Игорь Васильев.
Ранее «Наш город» сообщал, что жители деревни Заворохино Ишимского района отказались от эвакуации. Люди не боятся прихода воды.