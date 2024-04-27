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В селе Абатское объявили экстренную эвакуацию

«Возникла реальная опасность»: жителей села Абатское экстренно эвакуируют

27 апреля 2024, 05:10
Фото: Изображение Midjourney

В селе Абатское объявили экстренную эвакуацию

Вода в реке Ишим достигла отметки в 1197 сантиметров. Уровень воды продолжает расти.

В селе Абатское объявили экстренную эвакуацию жителей. Людей просят взять лекарства, документы, ценные вещи, отключить газ, электричество в доме и направиться в пункты временного размещения.

«Настал момент, когда я должен сообщить об экстренной эвакуации жителей села Абатское. Возникла реальная опасность затопления улиц нашего села», — обратился к жителям глава Абатского района Игорь Васильев.
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Ранее «Наш город» сообщал, что жители деревни Заворохино Ишимского района отказались от эвакуации. Люди не боятся прихода воды.

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#Любовь Селезнева#Общество#Эвакуация#Абатский район#Паводок#Паводок в Тюменской области в 2024 году
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