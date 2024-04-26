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Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

Жители подтопленной деревни в Тюменской области отказались от эвакуации

Жители подтопленной деревни в Ишимском районе отказались эвакуироваться

26 апреля 2024, 09:30
Фото: nashgorod.ru

Жители подтопленной деревни в Тюменской области отказались от эвакуации

Власти приезжали в деревню и предлагали людям разместиться в пунктах временного размещения. На переезд согласилась только одна женщина.

Жители деревни Заворохино Ишимского района отказались от эвакуации. Власти предлагали им разместиться в пунктах временного размещения. Однако перебраться в ПВР никто не согласился.

«Никто не стал эвакуироваться. У нас только одна женщина переехала, к ней вода в ограду зашла. Нам сказали, что улицу затопит, но уезжать мы не стали», — рассказали местные жители «Нашему городу».
Так выглядит дом женщины, которой пришлось переехать.Так выглядит дом женщины, которой пришлось переехать.
Так выглядит дом женщины, которой пришлось переехать.
Фото: nashgorod.ru

Все остальные дома находятся на возвышенности, поэтому прихода воды люди не боятся. По их словам, проблем с питьевой водой в деревне нет — цены на нее не изменились, а о дефиците они даже и не думают.

Ранее «Наш город» сообщал, что трассу Тюмень — Омск может затопить до конца недели. Уровень воды в реке Ишим в Абатском районе растет стремительными темпами.

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