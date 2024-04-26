Жители подтопленной деревни в Ишимском районе отказались эвакуироваться

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Жители деревни Заворохино Ишимского района отказались от эвакуации. Власти предлагали им разместиться в пунктах временного размещения. Однако перебраться в ПВР никто не согласился.
«Никто не стал эвакуироваться. У нас только одна женщина переехала, к ней вода в ограду зашла. Нам сказали, что улицу затопит, но уезжать мы не стали», — рассказали местные жители «Нашему городу».
Все остальные дома находятся на возвышенности, поэтому прихода воды люди не боятся. По их словам, проблем с питьевой водой в деревне нет — цены на нее не изменились, а о дефиците они даже и не думают.
Ранее «Наш город» сообщал, что трассу Тюмень — Омск может затопить до конца недели. Уровень воды в реке Ишим в Абатском районе растет стремительными темпами.