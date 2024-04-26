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Тюменскому военному отказали в выплате за ранение на СВО

Тюменскому военному отказали в выплате за ранение на СВО

26 апреля 2024, 09:12
Фото: 1MI
В прокуратуру Ленинского округа Тюмени обратился местный житель, который получил ранение в ходе участия в спецоперации. Ему отказали в единовременной выплате.

Как пояснили в Прокуратуре по Тюменской области в таких случаях, согласно постановлению Правительства, участникам СВО должны выплачивать 1 млн рублей.

Заявителю отказали, потому что не был доказан факт его проживания в Тюменской области. У него не было прописки. Прокуратура провела проверку, по результатам которой выяснилось, что военнослужащий проживал в регионе. Информацию подтвердили свидетели.

Ведомство обратилось в суд. В ходе заседания было решено, что военный получат единовременную выплату.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени нашли альтернативу отмененному салюту.

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