Тюменскому военному отказали в выплате за ранение на СВО

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Как пояснили в Прокуратуре по Тюменской области в таких случаях, согласно постановлению Правительства, участникам СВО должны выплачивать 1 млн рублей.
Заявителю отказали, потому что не был доказан факт его проживания в Тюменской области. У него не было прописки. Прокуратура провела проверку, по результатам которой выяснилось, что военнослужащий проживал в регионе. Информацию подтвердили свидетели.
Ведомство обратилось в суд. В ходе заседания было решено, что военный получат единовременную выплату.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени нашли альтернативу отмененному салюту.