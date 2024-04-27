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Как будут работать поликлиники в Тюмени в майские выходные

В майские праздники больницы и поликлиники в Тюмени будут работать по особому графику

27 апреля 2024, 05:02
Фото: 1MI

Как будут работать поликлиники в Тюмени в майские выходные

Стало известно, как будут работать медучреждения Тюменской области в майские праздники. График работы изменится.

Кабинеты первичной помощи по записи, прививочные, перевязочные, процедурные кабинеты в тюменских поликлиниках будут работать:

  • 2 мая, 3 мая, с 6 по 8 мая в обычном режиме,
  • с 28 апреля по 1 мая, а также 4 мая, 5 мая, с 9 по 12 мая с 9:00 до 14:00.

Неотложная помощь с 28 апреля по 12 мая:

  • в медучреждениях с 8:00 до 20:00 (прием вызовов до 19:30),
  • на дому с 8:00 до 24:00 (прием вызовов до 23:30),
  • в стоматологии ГАУЗ ТО «Областная стоматологическая поликлиника» круглосуточно.
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

ГБУЗ ТО «Центр профилактики и борьбы со СПИД» дежурный врач (без забора крови):

  • С 29 апреля по 11 мая с 8:00 до 15:00.

ГАУЗ ТО «Многопрофильный консультативно-диагностический центр»:

  • С 29 апреля по 11 мая с 8:00 до 14:00.

ГАУЗ ТО «Областной кожно-венерологический диспансер»:

  • 29 апреля, 4 мая и 11 мая с 8:00 до 15:00.

ГБУЗ ТО «Областной клинический фтизиопульмологический центр»:

С 4 по 11 мая с 9:00 до 13:00.

ГБУЗ ТО «Областная клиническая психиатрическая больница» (взрослое и детское отделения):

  • 29 апреля, 4 мая, 11 мая с 9:00 до 13:00.

ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер»:

  • 30 апреля, 4 мая, 11 мая с 8:00 до 15:00,
  • 2-3 мая, 6–7 мая с 8:00 до 19:00,
  • 8 мая с 8:00 до 18:00.

Ранее «Наш Город» писал, что майские праздники в этом году подарят тюменцам четыре дополнительных выходных дня — отдыхать жители региона будут с 28 апреля по 1 мая включительно и с 9 по 12 мая включительно.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Поликлиники#Майские праздники
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