В майские праздники больницы и поликлиники в Тюмени будут работать по особому графику

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
Кабинеты первичной помощи по записи, прививочные, перевязочные, процедурные кабинеты в тюменских поликлиниках будут работать:
Неотложная помощь с 28 апреля по 12 мая:
ГБУЗ ТО «Центр профилактики и борьбы со СПИД» дежурный врач (без забора крови):
ГАУЗ ТО «Многопрофильный консультативно-диагностический центр»:
ГАУЗ ТО «Областной кожно-венерологический диспансер»:
ГБУЗ ТО «Областной клинический фтизиопульмологический центр»:
С 4 по 11 мая с 9:00 до 13:00.
ГБУЗ ТО «Областная клиническая психиатрическая больница» (взрослое и детское отделения):
ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер»:
Ранее «Наш Город» писал, что майские праздники в этом году подарят тюменцам четыре дополнительных выходных дня — отдыхать жители региона будут с 28 апреля по 1 мая включительно и с 9 по 12 мая включительно.