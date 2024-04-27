ФАС предупредила тюменских бизнесменов о недопустимости роста цен на фоне паводка

С начала года в Тюменской области подорожали строительные материалы выросли в цене от 3 до 50%. Наибольший рост стоимости, более чем 50%, продемонстрировали теплоизоляция и силиконы, битум — на 40%, сталь арматурная — на 30-40%, керамическая плитка, кирпич — на 30% и выше. На увеличение стоимости влияние оказали рост курса валют, увеличение ключевой ставки Центробанка, сезонность, новые законы, касающиеся обязательной сертификации стройматериалов.