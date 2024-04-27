ФАС предупредила тюменских бизнесменов о недопустимости роста цен на фоне паводка

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
В ведомстве сообщили, что основания для роста стоимости строительных материалов в настоящее время отсутствуют. В случае нарушения данного предостережения компанию привлекут к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства, сообщили в пресс-службе ФАС России.
С начала года в Тюменской области подорожали строительные материалы выросли в цене от 3 до 50%. Наибольший рост стоимости, более чем 50%, продемонстрировали теплоизоляция и силиконы, битум — на 40%, сталь арматурная — на 30-40%, керамическая плитка, кирпич — на 30% и выше. На увеличение стоимости влияние оказали рост курса валют, увеличение ключевой ставки Центробанка, сезонность, новые законы, касающиеся обязательной сертификации стройматериалов.
По прогнозам экспертов, стоимость стройматериалов продолжит расти — ожидается, что в целом рост составит 15-20%, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени упал практически на четверть спрос на торговые площади из-за значительного рост цен на данный вид недвижимости. За последние год торговая недвижимости подорожала на 19%.