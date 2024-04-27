В Тюмени ожидаются гроза и потепление до +20

Posted Сегодня, 01:05
Published Сегодня, 01:05
Modified Сегодня, 01:05
Updated Сегодня, 01:05
В Тюмени 27 апреля синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, дождь в вечернее время, ветер до 3,7 м/с. Утром +6…+17, к полудню потеплеет до +18…+19. В темное время суток температура воздуха составит +13…+14.
УФ- индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 4:59, закат в 20:12 продолжительность дня 15 часов 13 минут.
В Тобольске 27 апреля синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, дождь в вечернике часы, ветер до 4,6 м/с. Утром ожидается +3…+13, днем до +18. В темное время суток температура воздуха составит +11…+13.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 4:44, закат в 20:06 продолжительность дня 15 часов 22 минуты.
В Ялуторовске 27 апреля ожидается переменная облачность, пасмурная погода в вечерние часы, ветер до 6,9 м/с. В утренние часы термометры покажут +6…+17, днем потеплеет +20. В темное время суток температура воздуха составит +12…+13.
УФ-индекс 4 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 4:58 закат в 20:07 продолжительность дня 15 часов 9 минут.
В Заводоуковске 27 апреля ожидается облачная с прояснениями погода, дождь в ночные часы, ветер до 6 м/с. В утренние часы термометры покажут +6…+17, днем максимальная температура воздуха составит +18…+20. В вечерние и ночные часы температура воздуха составит до +12…+13.
УФ-индекс 4 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 4:57, закат в 20:06 продолжительность дня 15 часов 9 минут.
В Ишиме 27 апреля ожидается малооблачная погода, ветер до 5,9 м/с. В утренние часы термометры покажут +6…+16, днем потеплеет до +20. В темное время суток температура воздуха составит +11…+14.
УФ-индекс 4 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 4:47, закат в 19:53 продолжительность дня 15 часов 6 минут.