В Тюмени ожидаются гроза и потепление до +20

В Тюмени 27 апреля синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, дождь в вечернее время, ветер до 3,7 м/с. Утром +6…+17, к полудню потеплеет до +18…+19. В темное время суток температура воздуха составит +13…+14.