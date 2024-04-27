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В Тюмени ожидаются гроза и потепление до +20

В Тюмени ожидаются гроза и потепление до +20

27 апреля 2024, 01:05
Фото: 1MI
На юге Тюменской области в субботу, 27 апреля, ожидается малооблачная погода. Синоптики обещают потепление до +15…+20 в светлое время суток. В ночные часы столбики температура воздуха составит +7…+12. Утром местами туманы, скорость ветра составит 5-10 м/с с порывами до 14 м/с. Возможны грозы.

В Тюмени 27 апреля синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, дождь в вечернее время, ветер до 3,7 м/с. Утром +6…+17, к полудню потеплеет до +18…+19. В темное время суток температура воздуха составит +13…+14.

УФ- индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 4:59, закат в 20:12 продолжительность дня 15 часов 13 минут.

В Тобольске 27 апреля синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, дождь в вечернике часы, ветер до 4,6 м/с. Утром ожидается +3…+13, днем до +18. В темное время суток температура воздуха составит +11…+13.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 4:44, закат в 20:06 продолжительность дня 15 часов 22 минуты.

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В Ялуторовске 27 апреля ожидается переменная облачность, пасмурная погода в вечерние часы, ветер до 6,9 м/с. В утренние часы термометры покажут +6…+17, днем потеплеет +20. В темное время суток температура воздуха составит +12…+13.

УФ-индекс 4 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 4:58 закат в 20:07 продолжительность дня 15 часов 9 минут.

В Заводоуковске 27 апреля ожидается облачная с прояснениями погода, дождь в ночные часы, ветер до 6 м/с. В утренние часы термометры покажут +6…+17, днем максимальная температура воздуха составит +18…+20. В вечерние и ночные часы температура воздуха составит до +12…+13.

УФ-индекс 4 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 4:57, закат в 20:06 продолжительность дня 15 часов 9 минут.

В Ишиме 27 апреля ожидается малооблачная погода, ветер до 5,9 м/с. В утренние часы термометры покажут +6…+16, днем потеплеет до +20. В темное время суток температура воздуха составит +11…+14.

УФ-индекс 4 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 4:47, закат в 19:53 продолжительность дня 15 часов 6 минут.

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