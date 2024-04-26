ПроГОЛОСуй за помощь. Пострадавшим от паводка тюменцам помогут в эфире Первого канала

Пострадавшим от паводка тюменцам помогут в эфире телепередачи Первого канала

Деньги в фонды помощи пострадавшим от стихии жители страны смогут отправить во время голосования за победителя вокальной передачи «Голос». Все средства, затраченные на голосование уйдут тем, кто потерял дом из-за паводка.