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Published Сегодня, 10:46

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

Пострадавшим от паводка тюменцам помогут в эфире телепередачи Первого канала

ПроГОЛОСуй за помощь. Пострадавшим от паводка тюменцам помогут в эфире Первого канала

26 апреля 2024, 10:46
Фото: 1MI

Пострадавшим от паводка тюменцам помогут в эфире телепередачи Первого канала

Деньги в фонды помощи пострадавшим от стихии жители страны смогут отправить во время голосования за победителя вокальной передачи «Голос». Все средства, затраченные на голосование уйдут тем, кто потерял дом из-за паводка.

О намерении помочь пострадавшим тюменцам сообщили в анонсе финала шоу «Голос» на Первом канале. Средняя стоимость голоса за победителя через СМС — 50 рублей. Они и уйдут в благотворительные фонды.

В шоу ― великолепная четверка финалистов. Голосуйте за любимого участника. Отправляйте смс на номер, который увидите во время прямого эфира. Доход Первого канала и присоединившихся к нашей акции партнеров передадут в организацию «Справедливая помощь доктора Лизы» для пострадавших от стихийных бедствий и гуманитарных катастроф. — сообщается в анонсе.

Ранее «Наш Город» сообщал о проблемах со здоровьем у мэра Ишима Шишкина. Из-за паводка его настигло высокое давление и плохое самочувствие.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Паводок#Паводок в Ишиме
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