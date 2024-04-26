ПроГОЛОСуй за помощь. Пострадавшим от паводка тюменцам помогут в эфире Первого канала

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
О намерении помочь пострадавшим тюменцам сообщили в анонсе финала шоу «Голос» на Первом канале. Средняя стоимость голоса за победителя через СМС — 50 рублей. Они и уйдут в благотворительные фонды.
В шоу ― великолепная четверка финалистов. Голосуйте за любимого участника. Отправляйте смс на номер, который увидите во время прямого эфира. Доход Первого канала и присоединившихся к нашей акции партнеров передадут в организацию «Справедливая помощь доктора Лизы» для пострадавших от стихийных бедствий и гуманитарных катастроф. — сообщается в анонсе.
Ранее «Наш Город» сообщал о проблемах со здоровьем у мэра Ишима Шишкина. Из-за паводка его настигло высокое давление и плохое самочувствие.