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Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

Тюменка из ревности обвинила бывшего парня в изнасиловании

Овладел мной понарошку. Тюменка из ревности обвинила знакомого в изнасиловании

26 апреля 2024, 10:16
Фото: Изображение Midjourney

Тюменка из ревности обвинила бывшего парня в изнасиловании

Жительница Тюменской области таким образом решила отомстить своему знакомому, возненавидев его за то, что он не обращал на нее внимание

О попытке клеветы и дачу ложных показаний рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы региона. Как выяснили правоохранители, «надругался» над женщиной из Омутинского района ее знакомый якобы на новогодние праздники.

Заявление женщина написала на знакомого 3 января, в ходе разбирательств было возбуждено уголовное дело, но при допросах выяснилось, что женщина что-то недоговаривает. Позже следователи раскололи псевдо-жертву. Она признала, что обвинения ложные.

Причиной поступка стала личная неприязнь женщины к обвиняемому: он не отвечал ей взаимностью при ее попытках начать с ним отношения.

Женщину приговорили к 1 году условного срока.

Ранее «Наш Город» писал о конфликте отца и сына в Тюменской области. Последний в порыве гнева забил отца поварешкой.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Изнасилования#Криминал
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