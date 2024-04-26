Овладел мной понарошку. Тюменка из ревности обвинила знакомого в изнасиловании

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
О попытке клеветы и дачу ложных показаний рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы региона. Как выяснили правоохранители, «надругался» над женщиной из Омутинского района ее знакомый якобы на новогодние праздники.
Заявление женщина написала на знакомого 3 января, в ходе разбирательств было возбуждено уголовное дело, но при допросах выяснилось, что женщина что-то недоговаривает. Позже следователи раскололи псевдо-жертву. Она признала, что обвинения ложные.
Причиной поступка стала личная неприязнь женщины к обвиняемому: он не отвечал ей взаимностью при ее попытках начать с ним отношения.
Женщину приговорили к 1 году условного срока.
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