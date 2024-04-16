Забил поварешкой. Тюменец пойдет под суд за убийство собственного отца

Во время совместного застолья 65 — летний отец и 40-летний сын сильно повздорили. В итоге, сын не выдержал, схватил лежащий на кухне ковш и несколько раз ударил потерпевшего по голове, а после — начал забивать руками и ногами. Отец задержанного скончался на месте от полученных травм.