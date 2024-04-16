Забил поварешкой. Тюменец пойдет под суд за убийство собственного отца

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Информацию о случившемся передает пресс-служба СУ СК по Тюмени. Произошло все в доме погибшего.
Во время совместного застолья 65 — летний отец и 40-летний сын сильно повздорили. В итоге, сын не выдержал, схватил лежащий на кухне ковш и несколько раз ударил потерпевшего по голове, а после — начал забивать руками и ногами. Отец задержанного скончался на месте от полученных травм.
Сейчас следствие продолжает работу по выяснению причин и обстоятельств произошедшего. Сам отцеубийца отправился в СИЗО.
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