Прикинулся таксистом. В Тюмени задержали наркокурьера с почти килограммом веществ

Во время обыска авто сотрудники нашли спрятанные в багажнике свертки синтетических наркотиков. Их задержанный спрятал в специально подготовленные канистры, чтобы не вызвать подозрений при возможном досмотре. Общее количество собранного вещества дошло почти до 1 кг. Как рассказал сам задержанный, наркотики он взял из Новосибирска в виде тайника, а в Тюмени должен был расфасовать и начать распространять. Все необходимое — весы, магниты для оборудования закладок и инструменты для фасовки так же были в машине.