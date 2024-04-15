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Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

В Тюмени задержали таксиста-наркокурьера с почти килограммом веществ

Прикинулся таксистом. В Тюмени задержали наркокурьера с почти килограммом веществ

15 апреля 2024, 14:08
Фото: 1MI

В Тюмени задержали таксиста-наркокурьера с почти килограммом веществ

Сотрудники задержали наркокурьера прямо в городе. Остановившие преступника сотрудники сразу поняли, что водитель что-то скрывает и потребовали выйти из машины. При обыске в укромном месте и обнаружилось вещество.

О задержании курьера сообщила пресс-служба ГИБДД по Тюменской области. Как выяснилось, чтобы отвезти от себя подозрения мужчина сказал сотрудникам, что работает таксистом и спешит на вызов. Во время общения с полицейскими при этом заметно нервничал.

Во время обыска авто сотрудники нашли спрятанные в багажнике свертки синтетических наркотиков. Их задержанный спрятал в специально подготовленные канистры, чтобы не вызвать подозрений при возможном досмотре. Общее количество собранного вещества дошло почти до 1 кг. Как рассказал сам задержанный, наркотики он взял из Новосибирска в виде тайника, а в Тюмени должен был расфасовать и начать распространять. Все необходимое — весы, магниты для оборудования закладок и инструменты для фасовки так же были в машине.

Сейчас курьер задержан. Возбуждено уголовное дело. Грозит развозчику наказание вплоть до пожизненного.

Ранее «Наш Город» рассказывал о торговце коноплей, выращивающем траву прямо в Тюмени. За свою работу в качестве платы они принимал биткоины.

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