Итоги дня: паводок, Кухарук на место Комаровой и новый надземный переход в Тюмени

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Published Сегодня, 13:46
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В село Коркино Упоровского района пришла большая вода: стихия не тронула дома, подтоплено 12 огородов. В зоне возможного затопления находятся 25 жилых домов.
На осмотр дамбы в Ишиме прибыл министр строительства РФ Ирек Файзуллин.
Причиной стала острая ситуация с уровнем воды в реке Ишим и в Абатском районе в частности. Вместе с Александром Моором Ирек Файзуллин проинспектирует проходящую эвакуацию, а также прочность укреплений и дамбы, возведенной у города Ишим в районе пешеходного моста.
Уровень воды в реке Ишим в Абатском районе стремительно растет. В связи с этим возрастает риск затопления федеральной трассы Тюмень-Омск. К приходу большой воды готовятся уже жители Викуловского района.
Из-за ситуации с паводком мэр Ишима Федор Шишкин перенервничал и угодил в больницу. В СМИ сообщили, что градоначальнику пришлось обратиться в больницу с сердечным приступом из-за стресса.
Наличие тяжелого сердечного приступа у мэра Шишкина не подтвердили в администрации города. По словам представителей мэрии, градоначальнику стало плохо, поднялось давление, но ничего серьезного не случилось. На следующий день он вернулся к работе.
Военнослужащий Алексей Золотарев 12 апреля погиб в Артемовске в ходе выполнения боевой задачи. Об этом рассказала его сестра Виталина Кириллова.
Алексей родился в Асино Томской области. Он получил в техникуме образование сварщика и отправился работать по специальности в Тюмень. Когда началась спецоперация, мужчина не смог оставаться в стороне и решил заключить контракт.
Боевые товарищи мужчины рассказали, что Алексея и других военных догнал вражеский дрон, который многих ранил. Алексею оторвало руку. Боец скончался от большой потери крови.
Разговоры перед инаугурацией Владимира Путина, что единственная женщина губернатор в России — глава нефтяного округа Наталья Комарова может покинуть свой пост — набирают обороты. Вместе с тем, в политических кругах распространяется слух о том, что пост главы ХМАО может занять тюменский мэр Руслан Кухарук. Подробнее о том, почему градоначальнику по силам занять место Комаровой, читайте в нашем материале.
В Тюмени появился новый надземный переход. Он будет расположен в районе пересечения Мельникайте с Харьковской. Проектная документация уже одобрена Госэкспертизой. Он будет выполнен в форме замкнутого многоугольника, вписанного в окружность.
Его строительство запланировано на период с 2028 по 2030-й год.