Итоги дня: паводок, Кухарук на место Комаровой и новый надземный переход в Тюмени

Разговоры перед инаугурацией Владимира Путина, что единственная женщина губернатор в России — глава нефтяного округа Наталья Комарова может покинуть свой пост — набирают обороты. Вместе с тем, в политических кругах распространяется слух о том, что пост главы ХМАО может занять тюменский мэр Руслан Кухарук. Подробнее о том, почему градоначальнику по силам занять место Комаровой, читайте в нашем материале.