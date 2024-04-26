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В зоне спецоперации погиб вахтовик из Тюмени

«Догнал вражеский дрон»: вахтовик из Тюмени погиб в зоне СВО

26 апреля 2024, 10:29
Фото: Изображение Midjourney

В зоне спецоперации погиб вахтовик из Тюмени

22 апреля прошла церемония прощания с участником СВО Алексеем Золотаревым. Мужчине было 29 лет.

Военнослужащий 12 апреля погиб в Артемовске в ходе выполнения боевой задачи. Об этом рассказала его сестра Виталина Кириллова.

Алексей родился в Асино Томской области. Он получил в техникуме образование сварщика и отправился работать по специальности в Тюмень. Когда началась спецоперация, мужчина не смог оставаться в стороне и решил заключить контракт с ЧВК. Вскоре его подразделение расформировали и отправили военных по домам. Алексей, по словам сестры, знал, какая обстановка на передовой, поэтому нашел другие пути попасть на СВО. Он заключил контракт с другой частной военной компанией.

«Прошёл учебку и стал выезжать на задания. Говорил мне, что служба ему нравится, что он нашёл дело своей жизни», — цитирует сестру военного газета «Образ жизни».

Боевые товарищи мужчины рассказали, что в ходе выполнения задачи 12 апреля Алексея и других военных догнал вражеский дрон, который многих ранил. Алексею оторвало руку. Боец скончался от большой потери крови.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области раненному участнику СВО не хотели выплачивать компенсацию за ранение.

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