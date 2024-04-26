«Догнал вражеский дрон»: вахтовик из Тюмени погиб в зоне СВО

Алексей родился в Асино Томской области. Он получил в техникуме образование сварщика и отправился работать по специальности в Тюмень. Когда началась спецоперация, мужчина не смог оставаться в стороне и решил заключить контракт с ЧВК. Вскоре его подразделение расформировали и отправили военных по домам. Алексей, по словам сестры, знал, какая обстановка на передовой, поэтому нашел другие пути попасть на СВО. Он заключил контракт с другой частной военной компанией.