«Догнал вражеский дрон»: вахтовик из Тюмени погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Военнослужащий 12 апреля погиб в Артемовске в ходе выполнения боевой задачи. Об этом рассказала его сестра Виталина Кириллова.
Алексей родился в Асино Томской области. Он получил в техникуме образование сварщика и отправился работать по специальности в Тюмень. Когда началась спецоперация, мужчина не смог оставаться в стороне и решил заключить контракт с ЧВК. Вскоре его подразделение расформировали и отправили военных по домам. Алексей, по словам сестры, знал, какая обстановка на передовой, поэтому нашел другие пути попасть на СВО. Он заключил контракт с другой частной военной компанией.
«Прошёл учебку и стал выезжать на задания. Говорил мне, что служба ему нравится, что он нашёл дело своей жизни», — цитирует сестру военного газета «Образ жизни».
Боевые товарищи мужчины рассказали, что в ходе выполнения задачи 12 апреля Алексея и других военных догнал вражеский дрон, который многих ранил. Алексею оторвало руку. Боец скончался от большой потери крови.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области раненному участнику СВО не хотели выплачивать компенсацию за ранение.