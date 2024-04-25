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Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

В Тюменской области на 24% упал спрос на торговые площади

Спрос на торговые площади в Тюмени упал на 24%

25 апреля 2024, 06:26
Фото: 1MI

В Тюменской области на 24% упал спрос на торговые площади

Почти на четверть снизился уровень спроса на торговые площади в Тюмени в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Причина — увеличение стоимости торговой недвижимости. Об этом сообщили аналитики «Авито Недвижимости».

По данным экспертов, сегодня в Тюмени средняя цена торговых площадей составляет 13,5%, что на 19% больше, чем в минувшем году.

Одновременно с этим сократилось и число предложений на рынке — на 11%. Но по сравнению с последним кварталом 2024 года спрос и предложение выросли на 2% и 5% соответственно, пишет РБК Тюмень.

По словам вице-президента «Союза торговых центров России» Павла Люлина, сложности с продажей такой недвижимости возникают из-за неготовности владельцев продавать объекты по предложенной стоимости — они хотят получить максимальные суммы, ранее вложенные в строительство торговой недвижимости.

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