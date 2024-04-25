Спрос на торговые площади в Тюмени упал на 24%

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
По данным экспертов, сегодня в Тюмени средняя цена торговых площадей составляет 13,5%, что на 19% больше, чем в минувшем году.
Одновременно с этим сократилось и число предложений на рынке — на 11%. Но по сравнению с последним кварталом 2024 года спрос и предложение выросли на 2% и 5% соответственно, пишет РБК Тюмень.
По словам вице-президента «Союза торговых центров России» Павла Люлина, сложности с продажей такой недвижимости возникают из-за неготовности владельцев продавать объекты по предложенной стоимости — они хотят получить максимальные суммы, ранее вложенные в строительство торговой недвижимости.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год на 8% сократился уровень спроса на покупку загородных домов из-за роста цен на недвижимость. За год стоимость коттеджей увеличилась на 23%.