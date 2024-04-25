Спрос на торговые площади в Тюмени упал на 24%

В Тюменской области на 24% упал спрос на торговые площади

Почти на четверть снизился уровень спроса на торговые площади в Тюмени в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Причина — увеличение стоимости торговой недвижимости. Об этом сообщили аналитики «Авито Недвижимости».