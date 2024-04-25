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Трассу Тюмень — Екатеринбург замело снегом

Федеральную трассу Тюмень — Екатеринбург замело снегом

25 апреля 2024, 05:55
Фото: ГИБДД Свердловской области

Трассу Тюмень — Екатеринбург замело снегом

Федеральные трассы Свердловской области в четверг, 25 апреля, замело снегом. Из-за непогоды экипажи ГИБДД работают в усиленном режиме на нескольких участках автодорог, в том числе на трассе Екатеринбург — Тюмень.
«В районе Камышлова на федеральной автодороге „Екатеринбург-Тюмень“ идет обильный снегопад, видимость ограничена. Состояние проезжей части — мокрое, с наличием рыхлого снега. Водителям следует быть предельно осторожными при движении в данных условиях, выбирать пониженную скорость и исключить опасные маневры», — указано в сообщении Госавтоинспекции Свердловской области.

В районе Тугулыма дорожная обстановка на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень спокойная. Осадки в виде снега наблюдаются незначительные.

По прогнозам метеорологов, снегопад в Свердловской области продлится до конца дня. Ожидается выпадение 7,4 мм осадков, в отдельных районах околонулевая температура воздуха. В Тюменской области четверг пройдет без существенных осадков, днем максимальная температура воздуха составит +3…+8.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменскую область вернется теплая погода к выходным дням. В субботу на юге региона воздух прогреется до +16…+19.

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