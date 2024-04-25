Федеральную трассу Тюмень — Екатеринбург замело снегом

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
Modified Сегодня, 05:57
Updated Сегодня, 05:57
«В районе Камышлова на федеральной автодороге „Екатеринбург-Тюмень“ идет обильный снегопад, видимость ограничена. Состояние проезжей части — мокрое, с наличием рыхлого снега. Водителям следует быть предельно осторожными при движении в данных условиях, выбирать пониженную скорость и исключить опасные маневры», — указано в сообщении Госавтоинспекции Свердловской области.
В районе Тугулыма дорожная обстановка на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень спокойная. Осадки в виде снега наблюдаются незначительные.
По прогнозам метеорологов, снегопад в Свердловской области продлится до конца дня. Ожидается выпадение 7,4 мм осадков, в отдельных районах околонулевая температура воздуха. В Тюменской области четверг пройдет без существенных осадков, днем максимальная температура воздуха составит +3…+8.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменскую область вернется теплая погода к выходным дням. В субботу на юге региона воздух прогреется до +16…+19.