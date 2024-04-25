Федеральную трассу Тюмень — Екатеринбург замело снегом

Трассу Тюмень — Екатеринбург замело снегом

Федеральные трассы Свердловской области в четверг, 25 апреля, замело снегом. Из-за непогоды экипажи ГИБДД работают в усиленном режиме на нескольких участках автодорог, в том числе на трассе Екатеринбург — Тюмень.