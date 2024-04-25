Ребенок на самокате попал под колеса иномарки на перекрестке в Тюмени

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
В ГИБДД Тюменской области сообщили, что 8-летний мальчик был сбит «Джили Эмгранд», за рулем которого находился 51-летний мужчина. Ребенок не слез с самоката перед тем, как пересечь проезжую часть по «зебре». Мальчик получил травму, все обстоятельства ДТП выясняются.
За апрель этого года в ДТП пострадали пять детей на самокатах. Все школьники ехали на них по пешеходным переходам. Двое детей управляли механическими самокатами, трое — электросамокатами.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени девушка на самокате влетела в коляску с грудным ребенком. Удар рулем пришелся в височную область.