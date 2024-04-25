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Updated Сегодня, 06:21

На перекрестке в Тюмени сбили ребенка на самокате

Ребенок на самокате попал под колеса иномарки на перекрестке в Тюмени

25 апреля 2024, 06:19
Фото: ГИБДД Тюменской области

На перекрестке в Тюмени сбили ребенка на самокате

ДТП произошло вчера на пешеходном переходе возле дома №5 по улице Митинского. Мальчик выехал на механическом самокате на проезжую часть.
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ДТП

В ГИБДД Тюменской области сообщили, что 8-летний мальчик был сбит «Джили Эмгранд», за рулем которого находился 51-летний мужчина. Ребенок не слез с самоката перед тем, как пересечь проезжую часть по «зебре». Мальчик получил травму, все обстоятельства ДТП выясняются.

За апрель этого года в ДТП пострадали пять детей на самокатах. Все школьники ехали на них по пешеходным переходам. Двое детей управляли механическими самокатами, трое — электросамокатами.

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Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени девушка на самокате влетела в коляску с грудным ребенком. Удар рулем пришелся в височную область.

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#Любовь Селезнева#Общество#Происшествия#Тюмень#Ребенок#Тюменская область#ДТП#ГИБДД#Новости тюмени#Аварии#Электросамокаты
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