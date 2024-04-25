Ребенок на самокате попал под колеса иномарки на перекрестке в Тюмени

В ГИБДД Тюменской области сообщили, что 8-летний мальчик был сбит «Джили Эмгранд», за рулем которого находился 51-летний мужчина. Ребенок не слез с самоката перед тем, как пересечь проезжую часть по «зебре». Мальчик получил травму, все обстоятельства ДТП выясняются.