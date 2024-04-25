Закладчика из Перми с 16 килограммами наркотиков поймали под Тюменью

Следствие установило, что 33-летний уроженец Пермского края занимался распространением наркотиков с ноября 2023 года, вступив при этом в сговор с человеком, уголовное дело в отношении которого вынесено в отдельное производство. По его указанию он приобрел более 16 килограммов мефедрона.