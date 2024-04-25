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В Тюменской области поймали закладчика из Перми с 16 килограммами наркотиков

Закладчика из Перми с 16 килограммами наркотиков поймали под Тюменью

25 апреля 2024, 05:36
Фото: 1MI

В Тюменской области поймали закладчика из Перми с 16 килограммами наркотиков

Мужчина разложил наркотики по «тайникам» на территории Исетского района. Однако дело до конца довести он не успел.

Следствие установило, что 33-летний уроженец Пермского края занимался распространением наркотиков с ноября 2023 года, вступив при этом в сговор с человеком, уголовное дело в отношении которого вынесено в отдельное производство. По его указанию он приобрел более 16 килограммов мефедрона.

Запрещенные вещества мужчина разложил по «тайникам» на территории Исетского района, но до покупателей они так и не дошли — закладчик был обнаружен и задержан полицейскими.

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Наркотики изъяты, пермяк заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело, оно направлено на рассмотрение в Исетский районный суд.

Ранее «Наш город» сообщал, что в торговом центре в Тюмени нашли рюкзак с наркотиками. Его владельцу грозит до 20 лет тюрьмы.

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#Любовь Селезнева#Общество#Происшествия#Тюменская область#Уголовное дело#Новости тюмени#Наркотики#Наркодилеры#Наркопреступления
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