Закладчика из Перми с 16 килограммами наркотиков поймали под Тюменью

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
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Updated Сегодня, 05:38
Следствие установило, что 33-летний уроженец Пермского края занимался распространением наркотиков с ноября 2023 года, вступив при этом в сговор с человеком, уголовное дело в отношении которого вынесено в отдельное производство. По его указанию он приобрел более 16 килограммов мефедрона.
Запрещенные вещества мужчина разложил по «тайникам» на территории Исетского района, но до покупателей они так и не дошли — закладчик был обнаружен и задержан полицейскими.
Наркотики изъяты, пермяк заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело, оно направлено на рассмотрение в Исетский районный суд.
Ранее «Наш город» сообщал, что в торговом центре в Тюмени нашли рюкзак с наркотиками. Его владельцу грозит до 20 лет тюрьмы.