Росатом ответил на обвинения в попадании урана в Тобол

АО «Далур» — предприятие Росатома, добывающее уран на месторождении «Добровольное», поделилось снимками, на которых видно, что урановые скважины не пострадали от воды. Сама ГК «Росатом» считает, что сообщения о затоплении — преднамеренная дезинформация.