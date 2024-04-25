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Росатом ответил на обвинения в попадании урана в Тобол

Росатом ответил на обвинения в попадании урана в Тобол

25 апреля 2024, 04:42
Фото: 1MI
Росатом опубликовал фото законсервированных урановых скважин месторождения «Добровольное» в Курганской области. Компания опровергла информацию об их затоплении и попадании урана в реку Тобол.

Паводок не затронул урановые скважины в Курганской области. Ранее в Телеграм-каналах распространялась информация, что их затопило, из-за чего уран попал в реку Тобол, пишет ТАСС.

АО «Далур» — предприятие Росатома, добывающее уран на месторождении «Добровольное», поделилось снимками, на которых видно, что урановые скважины не пострадали от воды. Сама ГК «Росатом» считает, что сообщения о затоплении — преднамеренная дезинформация.

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Ранее «Наш город» сообщал, что большая вода из Курганской области пришла в Тюменскую область. Масса воды уже подошла к Коркино и скоро доберется до Упорово.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюменская область#Фейк#Потоп#Паводок#Тобол#Наводнение
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