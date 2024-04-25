Росатом ответил на обвинения в попадании урана в Тобол

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
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Updated Сегодня, 04:44
Паводок не затронул урановые скважины в Курганской области. Ранее в Телеграм-каналах распространялась информация, что их затопило, из-за чего уран попал в реку Тобол, пишет ТАСС.
АО «Далур» — предприятие Росатома, добывающее уран на месторождении «Добровольное», поделилось снимками, на которых видно, что урановые скважины не пострадали от воды. Сама ГК «Росатом» считает, что сообщения о затоплении — преднамеренная дезинформация.
Ранее «Наш город» сообщал, что большая вода из Курганской области пришла в Тюменскую область. Масса воды уже подошла к Коркино и скоро доберется до Упорово.