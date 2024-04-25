Компании увеличили зарплатные предложения тюменским работникам

В hh.ru добавили, что в Тюменской области предлагаемые зарплаты в сфере строительства выросли на 18%. Заметнее всего выросли предлагаемые зарплаты у фасадчиков, кровельщиков, слесарей и резчиков. Сейчас в регионе около 20% вакансий приходится именно на строительную отрасль — более 3.5 тысячи по данным на март.