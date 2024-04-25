Компании увеличили зарплатные предложения тюменским работникам

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
В Тюменской области средняя предлагаемая зарплата увеличилась до 58.9 тысячи рублей. Самые большие зарплаты предлагают в сфере строительства — от 79.7 тысячи, рассказали аналитики «Авито Работы» РБК Тюмень.
Эксперты считают, что в этой отрасли наблюдается повышенный спрос на специалистов с любым опытом, поэтому дефицит кадров работодатели пытаются закрыть с помощью увеличения зарплат.
В топ по росту предлагаемых зарплат также попали сфера продаж — +22%, сферы производства и сельского хозяйства — +15%, а также отрасли логистики — +63%, автобизнеса — +62% и рабочего персонала — +51%. Эти сферы — одни из самых низкоконкурентных.
«С учётом того, что размер зарплаты — один из основных критериев при поиске работы, компании будут повышать предложения для новых сотрудников по наиболее востребованным профессиям, и, в первую очередь, в отраслях с острым кадровым дефицитом. Пик зарплатной „гонки“ среди работодателей пройден, и далее с большой долей вероятности зарплатные предложения будут расти уже не такими быстрыми темпами», — отметила региональный представитель «Авито Работы» на Урале Елизавета Чурина.
В hh.ru добавили, что в Тюменской области предлагаемые зарплаты в сфере строительства выросли на 18%. Заметнее всего выросли предлагаемые зарплаты у фасадчиков, кровельщиков, слесарей и резчиков. Сейчас в регионе около 20% вакансий приходится именно на строительную отрасль — более 3.5 тысячи по данным на март.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области количество вакансий с подработкой увеличилось на 74%. Тюменцам предлагают подрабатывать курьерами, водителями и администраторами, а для тех, кто ищет необычное место работы, опубликованы вакансии помощника сыродела и аккомпаниатора-баяниста.