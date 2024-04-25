nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:09

Published Сегодня, 04:09

Modified Сегодня, 04:11

Updated Сегодня, 04:11

В Тюменской области компании увеличили предлагаемые зарплаты

Компании увеличили зарплатные предложения тюменским работникам

25 апреля 2024, 04:09
Фото: 1MI

В Тюменской области компании увеличили предлагаемые зарплаты

Работодатели подняли среднюю предлагаемую зарплату на 4%. Самую большую зарплату предлагают в сфере строительства.

В Тюменской области средняя предлагаемая зарплата увеличилась до 58.9 тысячи рублей. Самые большие зарплаты предлагают в сфере строительства — от 79.7 тысячи, рассказали аналитики «Авито Работы» РБК Тюмень.

Эксперты считают, что в этой отрасли наблюдается повышенный спрос на специалистов с любым опытом, поэтому дефицит кадров работодатели пытаются закрыть с помощью увеличения зарплат.

Нашествие кровососов! Комары и мошки атакуют Тюменскую область после паводков
Узнать подробнее

В топ по росту предлагаемых зарплат также попали сфера продаж — +22%, сферы производства и сельского хозяйства — +15%, а также отрасли логистики — +63%, автобизнеса — +62% и рабочего персонала — +51%. Эти сферы — одни из самых низкоконкурентных.

«С учётом того, что размер зарплаты — один из основных критериев при поиске работы, компании будут повышать предложения для новых сотрудников по наиболее востребованным профессиям, и, в первую очередь, в отраслях с острым кадровым дефицитом. Пик зарплатной „гонки“ среди работодателей пройден, и далее с большой долей вероятности зарплатные предложения будут расти уже не такими быстрыми темпами», — отметила региональный представитель «Авито Работы» на Урале Елизавета Чурина.
Стоимость потребительской корзины в Тюмени побила новый рекорд
Узнать подробнее

В hh.ru добавили, что в Тюменской области предлагаемые зарплаты в сфере строительства выросли на 18%. Заметнее всего выросли предлагаемые зарплаты у фасадчиков, кровельщиков, слесарей и резчиков. Сейчас в регионе около 20% вакансий приходится именно на строительную отрасль — более 3.5 тысячи по данным на март.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области количество вакансий с подработкой увеличилось на 74%. Тюменцам предлагают подрабатывать курьерами, водителями и администраторами, а для тех, кто ищет необычное место работы, опубликованы вакансии помощника сыродела и аккомпаниатора-баяниста.

Читайте также:
Без шлема и габаритов: подробности ДТП под Тюменью, в котором погиб 17-летний байкерСпрос на свадебные услуги стремительно растет в ТюмениДамба в Абатском районе дала течь. ВИДЕО
#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Работа#Зарплата#Работодатели#Вакансии#Рабочие вакансии#Средняя зарплата
Подпишитесь
«Вода не уйдет»: как долго Тюменская область будет затоплена паводком?
Вчера, 05:22
Крадут 80 миллионов в месяц! Новые схемы мошенничества в Тюменской области
Вчера, 06:26
Нашествие кровососов! Комары и мошки атакуют Тюменскую область после паводков
Вчера, 06:51
«Не быть вредителем»: тюменцам рассказали, как не раздражаться по пустякам
Вчера, 09:27
Стоимость потребительской корзины в Тюмени побила новый рекорд
Вчера, 05:09
«Огромная боль утраты»: в Ялуторовске простились с погибшим на СВО земляком
Вчера, 08:27
"