nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:41

Published Сегодня, 04:41

Modified Сегодня, 04:43

Updated Сегодня, 04:43

Уровень воды в Ишиме в районе села Абатское поднялся более чем на 2 метра

Уровень воды в Ишиме за сутки увеличился более чем на 2 метра

25 апреля 2024, 04:41
Фото: 1MI

Уровень воды в Ишиме в районе села Абатское поднялся более чем на 2 метра

Уровень воды в Ишиме в районе села Абатское за последние сутки подняла на 2,02 метра до отметки 10,28 метра, превысив критическое значение на 378 сантиметров. В районе села Викулово уровень воды в реке Ишим достиг 581 сантиметра — рост за сутки на 37 сантиметров.

В районе Ильинки Казанского района вода в реке Ишим прибыла на 2 сантиметра — уровень воды составляет 844 сантиметра при критической отметке 800 сантиметров. В районе города Ишим отмечено снижение уровня воды в реке на 13 сантиметров за последние 24 часа — до 1028 сантиметров.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тоболе в районе села Коркино вода прибыла за последние 24 часа на 39 сантиметров — уровень составляет 826 сантиметров выше нуля поста, в Упорово уровень воды в Тоболе увеличился на 30 сантиметров — до 632 сантиметров, в Ялуторовске — на 14 сантиметров до отметки 498 сантиметров.

В Иртыше подъем воды составил от 3 до 36 сантиметров. Наибольший подъем отмечен в Усть-Ишиме — на 36 сантиметров (до 599 сантиметров) и Тобольске — на 25 сантиметров (до 389 сантиметров).

Ранее «Наш Город» писал, что продолжительность паводка в Тюменской области составит 2-3 недели. Вода будет оставаться высокой вплоть до 9 мая. По прогнозам губернатора Тюменской области Александра Моора, вслед за Упорово паводок придет в Ялуторовск. В настоящее время в муниципалитетах идут работы по подготовке и укреплению защищающих насыпей.

Читайте также:
Против экс-ректора ТИУ возбудили дело из-за миллионных долгов университетаКомпании увеличили зарплатные предложения тюменским работникамЗа уклонение от службы тюменский подполковник отправился в колонию на 3 года
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольск#Ишимский район#Абатский район#Паводок#Паводок в Тюменской области в 2024 году
Подпишитесь
«Вода не уйдет»: как долго Тюменская область будет затоплена паводком?
Вчера, 05:22
Крадут 80 миллионов в месяц! Новые схемы мошенничества в Тюменской области
Вчера, 06:26
Нашествие кровососов! Комары и мошки атакуют Тюменскую область после паводков
Вчера, 06:51
«Не быть вредителем»: тюменцам рассказали, как не раздражаться по пустякам
Вчера, 09:27
Стоимость потребительской корзины в Тюмени побила новый рекорд
Вчера, 05:09
«Огромная боль утраты»: в Ялуторовске простились с погибшим на СВО земляком
Вчера, 08:27
"