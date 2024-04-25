Уровень воды в Ишиме за сутки увеличился более чем на 2 метра

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
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В районе Ильинки Казанского района вода в реке Ишим прибыла на 2 сантиметра — уровень воды составляет 844 сантиметра при критической отметке 800 сантиметров. В районе города Ишим отмечено снижение уровня воды в реке на 13 сантиметров за последние 24 часа — до 1028 сантиметров.
В Тоболе в районе села Коркино вода прибыла за последние 24 часа на 39 сантиметров — уровень составляет 826 сантиметров выше нуля поста, в Упорово уровень воды в Тоболе увеличился на 30 сантиметров — до 632 сантиметров, в Ялуторовске — на 14 сантиметров до отметки 498 сантиметров.
В Иртыше подъем воды составил от 3 до 36 сантиметров. Наибольший подъем отмечен в Усть-Ишиме — на 36 сантиметров (до 599 сантиметров) и Тобольске — на 25 сантиметров (до 389 сантиметров).
Ранее «Наш Город» писал, что продолжительность паводка в Тюменской области составит 2-3 недели. Вода будет оставаться высокой вплоть до 9 мая. По прогнозам губернатора Тюменской области Александра Моора, вслед за Упорово паводок придет в Ялуторовск. В настоящее время в муниципалитетах идут работы по подготовке и укреплению защищающих насыпей.