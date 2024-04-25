Уровень воды в Ишиме за сутки увеличился более чем на 2 метра

Ранее «Наш Город» писал, что продолжительность паводка в Тюменской области составит 2-3 недели. Вода будет оставаться высокой вплоть до 9 мая. По прогнозам губернатора Тюменской области Александра Моора, вслед за Упорово паводок придет в Ялуторовск. В настоящее время в муниципалитетах идут работы по подготовке и укреплению защищающих насыпей.