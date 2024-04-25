Против экс-ректора ТИУ возбудили дело из-за миллионных долгов университета

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
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Updated Сегодня, 04:59
У университета накопились миллионные долги и имеются непогашенные кредиты. По словам инсайдеров, федеральному бюджету ТИУ должен около полумиллиарда рублей.
«Тюменский индустриальный университет должен бюджету около 500 миллионов рублей. Деньги вуз брал в банках для выплаты заработной платы сотрудникам. Кредиты были оформлены в период, когда должность ректора ТИУ занимала Вероника Ефремова. Помимо этого, ТИУ тратил деньги, которые он получил за еще не оказанные услуги. Вуз скатился в долговую яму», — сообщили источники Ура.Ру
Также, по словам инсайдеров, в университете процветает «кумовство» — многие сотрудники были назначены на ключевые должности, хотя при этом не имели ни соответствующего опыта работы, ни необходимой компетенции.
В частности, директор департамента учебной деятельности Светлана Закк до назначения занималась не «учебкой», а воспитательными работами. Обеспечением деятельности занимается Владимир Бауэр.
«Надзорные органы неоднократно выявляли нарушения в его деятельности, но его дружба с влиятельной семьей Шевчиков не позволяла Ефремовой принять по нему кадровое решение», — пояснили источники.
Два проректора ТИУ и вовсе имели судимость.
Напомним, Вероника Ефремова была назначена на должность глав областного департамента образования начале этого года. Распоряжение о назначении подписал губернатором Тюмеской области Александр Моор в конце января. С 2019 года Ефремова работала в должности ректора ТИУ, с 2017 по 2019 годы занимала кресло исполняющей обязанности ректора.
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