Аренда загородных домов подорожала в Тюмени на 75%

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Средняя цена загородного дома в Тюменской области составляет сегодня 6,5 миллиона рублей, месяц аренды такой недвижимости обойдется в 70 тысяч рублей.
«За год предложение на рынке продажи и аренды загородной недвижимости упало на 4%. В то же время если в аренде отсутствие роста месячной ставки привлекало дополнительных нанимателей, то в продаже удорожание почти на треть в среднем по стране привело к тому, что некоторые потенциальные покупатели на время отложили сделку», — отметил руководитель направления вторичной и загородной «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.
Отметим, в Тюменской области среди 34 исследованных регионов России показатель снижения интереса к покупке загородных домов стал одним из самых низких, так как в среднем по России люди стали откладывать покупку на 24% чаще, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области земельные участки за последний год подорожали на 20%. На данный момент в среднем сотка земли стоит 265,5 тысячи рублей.