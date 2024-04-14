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В Тюменской области загородные дома подорожали за год на 23%

Аренда загородных домов подорожала в Тюмени на 75%

14 апреля 2024, 08:16
Фото: 1MI

В Тюменской области загородные дома подорожали за год на 23%

В Тюменской области за последний год стоимость загородных домов увеличилась на 23%, аренда подорожала на 75%. Одновременно с этим уровень покупательского спроса упал на 8%. Такие данные предоставили аналитики «Авито Недвижимость».

Средняя цена загородного дома в Тюменской области составляет сегодня 6,5 миллиона рублей, месяц аренды такой недвижимости обойдется в 70 тысяч рублей.

«За год предложение на рынке продажи и аренды загородной недвижимости упало на 4%. В то же время если в аренде отсутствие роста месячной ставки привлекало дополнительных нанимателей, то в продаже удорожание почти на треть в среднем по стране привело к тому, что некоторые потенциальные покупатели на время отложили сделку», — отметил руководитель направления вторичной и загородной «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

Отметим, в Тюменской области среди 34 исследованных регионов России показатель снижения интереса к покупке загородных домов стал одним из самых низких, так как в среднем по России люди стали откладывать покупку на 24% чаще, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области земельные участки за последний год подорожали на 20%. На данный момент в среднем сотка земли стоит 265,5 тысячи рублей.

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