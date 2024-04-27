На федеральной трассе Тюмень — Омск ограничили движение

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
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Updated Сегодня, 04:29
«Ситуация остается напряженной. Движение ограничено, поэтому прошу всех водителей по возможности воздержаться от поездок. На дамбах внутри села дежурство ведется в режиме 24/7», — сообщил губернатор Тюменской области.
На утро субботы, 27 апреля, уровень воды в Ишиме в районе села Абатское составляет 1197 сантиметров при критической отметке 960 сантиметров. За сутки вода поднялась на 22 сантиметра. Эвакуированы жители деревень Земляная, Максимова, Фирсова и села Водолазова.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в деревне Кареглазова Абатского района прорвало дамбу. Вода прибывает стремительными темпами. Два дня назад протечка была обнаружена на дамбе вдоль федеральной автодороги Тюмень — Омск.