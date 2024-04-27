На федеральной трассе Тюмень — Омск ограничили движение

В селе Абатское сегодня в течение ночи дорожники и спасатели работали на федеральной трассе Тюмень — Омск — укрепляли место протечки на дамбе. Вместе с ними осмотр гидротехнического сооружения проводил губернатор Александр Моор.

Сюжет Паводок в Тюменской области в 2024 году