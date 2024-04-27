nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:27

Published Сегодня, 04:27

Modified Сегодня, 04:29

Updated Сегодня, 04:29

На федеральной трассе Тюмень — Омск ограничили движение

На федеральной трассе Тюмень — Омск ограничили движение

27 апреля 2024, 04:27
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
В селе Абатское сегодня в течение ночи дорожники и спасатели работали на федеральной трассе Тюмень — Омск — укрепляли место протечки на дамбе. Вместе с ними осмотр гидротехнического сооружения проводил губернатор Александр Моор.
«Ситуация остается напряженной. Движение ограничено, поэтому прошу всех водителей по возможности воздержаться от поездок. На дамбах внутри села дежурство ведется в режиме 24/7», — сообщил губернатор Тюменской области.

На утро субботы, 27 апреля, уровень воды в Ишиме в районе села Абатское составляет 1197 сантиметров при критической отметке 960 сантиметров. За сутки вода поднялась на 22 сантиметра. Эвакуированы жители деревень Земляная, Максимова, Фирсова и села Водолазова.

Тяжелый паводок в Абатском районе показали на Первом канале
Узнать подробнее
Читайте также:
Экс-глава тюменской ГИБДД, осужденный за продажу водительских прав, вернулся с СВОУровень воды в реке Ишим прибавил более 60 сантиметров за суткиВ Тюмени ожидаются гроза и потепление до +20
#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольск#Ишимский район#Омск#Абатский район#Паводок#Моор#Паводок в Тюменской области в 2024 году
Подпишитесь
Кареглазова под водой: как выглядит тюменская деревня после прорыва дамбы
Вчера, 11:05
Испытание для всех: график магнитных бурь на май 2024
Вчера, 01:00
Ситуация напряженная: уровень воды в тюменских реках продолжает подниматься
Вчера, 02:15
ИШИМическая болезнь. В СМИ обсуждают сердечный приступ мэра Шишкина из-за паводка
Вчера, 10:03
Комарову в отставку, Кухарука — в губернаторы? Политэлиты пророчат уход хозяйки Югры
Вчера, 08:28
В зоне СВО погиб юный тюменец с позывным «Цыпа»
Вчера, 15:03
"