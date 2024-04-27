Уровень воды в реке Ишим прибавил более 60 сантиметров за сутки

В районе села Коркино вода в реке Тобол прибыла на 16 сантиметров — до 865 сантиметров, в Упорово она поднялась на 22 сантиметра — до 678 сантиметров, а в Ялуторовске уровень воды прибавил 12 сантиметров и достиг отметки в 524 сантиметра.