Уровень воды в реке Ишим прибавил более 60 сантиметров за сутки

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
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В Ишиме уровень воды в реке Ишим прибавил за сутки 1 сантиметр и составил 1025 сантиметров. В Ильинке он поднялся на 6 сантиметров — до 858 сантиметров.
В районе села Коркино вода в реке Тобол прибыла на 16 сантиметров — до 865 сантиметров, в Упорово она поднялась на 22 сантиметра — до 678 сантиметров, а в Ялуторовске уровень воды прибавил 12 сантиметров и достиг отметки в 524 сантиметра.
В Тобольске уровень воды в реке Иртыш поднялся на 21 сантиметр и составил 429 сантиметров. В Усть-Ишиме уровень воды прибавил 22 сантиметра — до 652 сантиметров.
Ранее «Наш город» сообщал, что власти Тюмени и Тобольска ищут страховщиков на случай прорыва дамб. Они планирую застраховать семь сооружений более чем на два миллиарда рублей.