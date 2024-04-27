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Published Сегодня, 03:45

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Updated Сегодня, 03:47

Уровень воды в реке Ишим в районе Викулово резко поднялся

Уровень воды в реке Ишим прибавил более 60 сантиметров за сутки

27 апреля 2024, 03:45
Фото: 1MI

Уровень воды в реке Ишим в районе Викулово резко поднялся

За сутки уровень воды в реке Ишим в районе Викулово поднялся на 66 сантиметров — до 701 сантиметра. В районе Абатского вода прибыла на 22 сантиметра и достигла отметки в 1197 сантиметров, критическая — 960 сантиметров.

В Ишиме уровень воды в реке Ишим прибавил за сутки 1 сантиметр и составил 1025 сантиметров. В Ильинке он поднялся на 6 сантиметров — до 858 сантиметров.

Фото: ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»

В районе села Коркино вода в реке Тобол прибыла на 16 сантиметров — до 865 сантиметров, в Упорово она поднялась на 22 сантиметра — до 678 сантиметров, а в Ялуторовске уровень воды прибавил 12 сантиметров и достиг отметки в 524 сантиметра.

В Тобольске уровень воды в реке Иртыш поднялся на 21 сантиметр и составил 429 сантиметров. В Усть-Ишиме уровень воды прибавил 22 сантиметра — до 652 сантиметров.

Ранее «Наш город» сообщал, что власти Тюмени и Тобольска ищут страховщиков на случай прорыва дамб. Они планирую застраховать семь сооружений более чем на два миллиарда рублей.

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