Из-за паводка в тюменском селе Тукуз ввели режим ЧС

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
В связи с паводком в селе Тукуз Вагайского района введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава района Сергей Сидоренко в своем Телеграм-канале.
Он заявил, что в селе затопило уже пять придомовых территорий и вода продолжает прибывать. Из зоны паводка начали эвакуировать домашний скот и ценные вещи местных жителей. Сельчан размещают в ПВР, развернутом в здании Тукузской средней школы.
На реке Агитка были обнаружены заторы, сейчас ведется их расчистка. Чтобы избежать затопления всего села, люди заготавливают мешки с песком. В этом им помогает администрация района.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Ишиме прогнозируют очередной подъем воды. До абсолютного максимума осталось всего 19 сантиметров.