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Из-за паводка в тюменском селе Тукуз ввели режим чрезвычайной ситуации

Из-за паводка в тюменском селе Тукуз ввели режим ЧС

25 апреля 2024, 08:35
Фото: Сидоренко Сергей Михайлович / Телеграм

Из-за паводка в тюменском селе Тукуз ввели режим чрезвычайной ситуации

В населенном пункте уже подтопило часть придомовых территорий. Местные жители пытаются спасти свои дома.

В связи с паводком в селе Тукуз Вагайского района введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава района Сергей Сидоренко в своем Телеграм-канале.

Он заявил, что в селе затопило уже пять придомовых территорий и вода продолжает прибывать. Из зоны паводка начали эвакуировать домашний скот и ценные вещи местных жителей. Сельчан размещают в ПВР, развернутом в здании Тукузской средней школы.

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На реке Агитка были обнаружены заторы, сейчас ведется их расчистка. Чтобы избежать затопления всего села, люди заготавливают мешки с песком. В этом им помогает администрация района.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Ишиме прогнозируют очередной подъем воды. До абсолютного максимума осталось всего 19 сантиметров.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюменская область#Вагайский район#Река#Паводок#Чрезвычайная ситуация#Режим ЧС#ЧС#Паводок в Тюменской области в 2024 году
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