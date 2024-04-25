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В четырех населенных пунктах Тюменской области объявили эвакуацию

В четырех населенных пунктах Абатского района объявили эвакуацию

25 апреля 2024, 07:43
Фото: 1MI

В четырех населенных пунктах Тюменской области объявили эвакуацию

Из-за интенсивного роста воды также призвали эвакуироваться жителей Упоровского района. Людей просят собрать необходимые вещи и направиться в ПВР.

В Абатском районе объявили экстренную эвакуацию. Жителей населенных пунктов Земляная, Максимова, Водолазова и Фирсова просят как можно быстрее собрать документы, вещи и лекарства и отправиться в пункты временного размещения, сообщает Телеграм-канал «Оповещение 72».

Также из-за интенсивного роста воды необходимо эвакуироваться жителям Упоровского района. В Ишимском и Казанском районе ситуация остается напряженной — на дамбы и насыпи идет большая нагрузка воды.

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Ранее «Наш город» писал, что жители деревни Налимова оказались окружены водой. Их охраняют сотрудники МЧС и ГИБДД, но покинуть населенный пункт они им не дают.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюменская область#Эвакуация#Абатский район#Паводок#Паводок в Тюменской области в 2024 году
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