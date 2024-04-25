В четырех населенных пунктах Абатского района объявили эвакуацию

В Абатском районе объявили экстренную эвакуацию. Жителей населенных пунктов Земляная, Максимова, Водолазова и Фирсова просят как можно быстрее собрать документы, вещи и лекарства и отправиться в пункты временного размещения, сообщает Телеграм-канал «Оповещение 72».