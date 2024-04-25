В четырех населенных пунктах Абатского района объявили эвакуацию

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
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Updated Сегодня, 07:45
В Абатском районе объявили экстренную эвакуацию. Жителей населенных пунктов Земляная, Максимова, Водолазова и Фирсова просят как можно быстрее собрать документы, вещи и лекарства и отправиться в пункты временного размещения, сообщает Телеграм-канал «Оповещение 72».
Также из-за интенсивного роста воды необходимо эвакуироваться жителям Упоровского района. В Ишимском и Казанском районе ситуация остается напряженной — на дамбы и насыпи идет большая нагрузка воды.
Ранее «Наш город» писал, что жители деревни Налимова оказались окружены водой. Их охраняют сотрудники МЧС и ГИБДД, но покинуть населенный пункт они им не дают.