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Проектирование бомбоубежища обойдется аэропорту Тюмени на 7 миллионов дешевле

Аэропорт Рощино сэкономит на проектировании бомбоубежища 7 миллионов рублей

25 апреля 2024, 06:49
Фото: Изображение Midjourney

Проектирование бомбоубежища обойдется аэропорту Тюмени на 7 миллионов дешевле

В торгах приняли участие шесть компаний. Была выбрана та, что предложила самую низкую цену за выполнение работ.

На проектировании бомбоубежища аэропорт Рощино сэкономит 7.3 миллиона рублей. На данный момент идет заключение договора с подрядчиком, указано на Госзакупках.

В торгах приняли участие шесть компаний. Начальная стоимость договора — 22 миллиона рублей, снижалась до 21.5, 19.4 и 15 миллионов. В торгах победила компания, предложившая самую низкую цену — 14.7 миллиона. Ее название не раскрывается.

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В документации указано, что бомбоубежище будет вмещать 300 человек. Также там будут автостоянка, два входа и встроенная дизельная электростанция. Площадь объекта и объем финансирования станут известны после выполнения проектных работ.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени появится крытый каток площадью более 5.5 тысячи квадратных метров. Его планируют построить к 2025 году.

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