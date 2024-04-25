Аэропорт Рощино сэкономит на проектировании бомбоубежища 7 миллионов рублей

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
На проектировании бомбоубежища аэропорт Рощино сэкономит 7.3 миллиона рублей. На данный момент идет заключение договора с подрядчиком, указано на Госзакупках.
В торгах приняли участие шесть компаний. Начальная стоимость договора — 22 миллиона рублей, снижалась до 21.5, 19.4 и 15 миллионов. В торгах победила компания, предложившая самую низкую цену — 14.7 миллиона. Ее название не раскрывается.
В документации указано, что бомбоубежище будет вмещать 300 человек. Также там будут автостоянка, два входа и встроенная дизельная электростанция. Площадь объекта и объем финансирования станут известны после выполнения проектных работ.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени появится крытый каток площадью более 5.5 тысячи квадратных метров. Его планируют построить к 2025 году.