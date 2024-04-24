Жителям затопленной тюменской деревни не дают покинуть свои дома

Житель деревни, по словам женщины, хотел выехать со своей женой на Газели на Налимова, но дальше границы населенного пункта его не выпустили и отправили обратно домой. Сотрудники МЧС уведомили супружескую пару о том, что если им что-то нужно, они могут обратиться за помощью, но выезжать из деревни нельзя. Пожилая тюменка возмущена, что по вечерам по деревне на катере катаются сотрудники МЧС, но никого не вывозят.