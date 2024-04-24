Жителям затопленной тюменской деревни не дают покинуть свои дома

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
В деревне осталось всего девять человек. Местная жительница написала в паблике «Ишим пере Подслушено» о том, что деревню охраняют и МЧС и сотрудники ГИБДД, но никто не понимает, почему им не дают выехать из населенного пункта.
Житель деревни, по словам женщины, хотел выехать со своей женой на Газели на Налимова, но дальше границы населенного пункта его не выпустили и отправили обратно домой. Сотрудники МЧС уведомили супружескую пару о том, что если им что-то нужно, они могут обратиться за помощью, но выезжать из деревни нельзя. Пожилая тюменка возмущена, что по вечерам по деревне на катере катаются сотрудники МЧС, но никого не вывозят.
«Ладно, если бы сюда не пускали, но почему отсюда не выпускают?», — пишет автор поста.
В комментариях тюменцы предположили, что все дело в том, что те самые девять человек не покинули свои дома, когда шла экстренная эвакуация, а сейчас уже выезжать по затопленным дорогам — опасно для жизни.
Сами жители Налимова называют запрет выезда из деревни «идиотизмом», так как они пережили не один паводок и не бояться съездить по воде даже за продуктами в соседнее село, но им запрещают.