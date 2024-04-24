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Жителям затопленной тюменской деревни не дают покинуть свои дома

Жителям затопленной тюменской деревни не дают покинуть свои дома

24 апреля 2024, 16:10
Фото: 1MI
Жителям деревни Налимова приходится нелегко — они оказались на острове. Большая вода окружила населенный пункт. Но, по их словам, есть возможность выехать по умеренно затопленным дорогам в безопасное место на тракторе или газели.

В деревне осталось всего девять человек. Местная жительница написала в паблике «Ишим пере Подслушено» о том, что деревню охраняют и МЧС и сотрудники ГИБДД, но никто не понимает, почему им не дают выехать из населенного пункта.

Житель деревни, по словам женщины, хотел выехать со своей женой на Газели на Налимова, но дальше границы населенного пункта его не выпустили и отправили обратно домой. Сотрудники МЧС уведомили супружескую пару о том, что если им что-то нужно, они могут обратиться за помощью, но выезжать из деревни нельзя. Пожилая тюменка возмущена, что по вечерам по деревне на катере катаются сотрудники МЧС, но никого не вывозят.

«Ладно, если бы сюда не пускали, но почему отсюда не выпускают?», — пишет автор поста.

В комментариях тюменцы предположили, что все дело в том, что те самые девять человек не покинули свои дома, когда шла экстренная эвакуация, а сейчас уже выезжать по затопленным дорогам — опасно для жизни.

Сами жители Налимова называют запрет выезда из деревни «идиотизмом», так как они пережили не один паводок и не бояться съездить по воде даже за продуктами в соседнее село, но им запрещают.

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#Нигина Азамова#Общество#Происшествия#МЧС#Эвакуация#Паводок#Паводок в Тюменской области в 2024 году
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