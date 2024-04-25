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Стали известны подробности ДТП, в котором погиб 17-летний тюменский байкер

Без шлема и габаритов: подробности ДТП под Тюменью, в котором погиб 17-летний байкер

25 апреля 2024, 03:30
Фото: ГИБДД Тюменской области

Стали известны подробности ДТП, в котором погиб 17-летний тюменский байкер

Парень столкнулся с «Лексусом» и после падения на дорогу попал под колеса «Тойоты». Адвокат объяснил, почему в возбуждении уголовного дела может быть отказано.

Страшная авария произошла вечером 21 апреля в Тюменском районе. В ГИБДД установили, что 44-летний водитель «Лексуса» сбил 17-летнего подростка на питбайке, после чего тот упал на дорогу и был сбит встречной «Тойотой». Парень скончался по пути в больницу.

Адвокат водителя «Лексуса» рассказал 72.ru, что в тот вечер его подзащитный ехал с женой и ребенком в деревню.

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«По мнению водителя „Лексуса“, он обогнал по встречной полосе один автомобиль и начал обгонять мотоцикл. Водитель мотоцикла ехал без шлема, без габаритов и без госномера. Водитель сказал, что он максимально прижался к левой стороне встречной полосы и боковым зрением увидел, что мотоциклист резко перестраивается в его сторону. Он еще левее принял, но столкновения избежать не удалось. После этого водитель автомобиля переехал на соседнюю сторону и остановился», — рассказал адвокат.

Он добавил, что водитель находился в машине до приезда медиков и полицейских. В это время подростка переехала «Тойота».

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«Остановилось много очевидцев. Водитель „Лексуса“ объяснил, что панически боится вида крови. По делу назначат автотехническую экспертизу. Если слова водителя подтвердятся — будет отказ от возбуждения уголовного дела по причине того, что водитель мотоцикла не уступил дорогу транспортному средству, которое двигалось по полосе, на которую он собирался перестроиться», — объяснил адвокат.

Ранее «Наш город» сообщал, что утром 24 апреля на трассе Тюмень — Омск столкнулись легковой и грузовой автомобили. В аварии пострадали два человека.

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