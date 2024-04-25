Без шлема и габаритов: подробности ДТП под Тюменью, в котором погиб 17-летний байкер

Страшная авария произошла вечером 21 апреля в Тюменском районе. В ГИБДД установили, что 44-летний водитель «Лексуса» сбил 17-летнего подростка на питбайке, после чего тот упал на дорогу и был сбит встречной «Тойотой». Парень скончался по пути в больницу.