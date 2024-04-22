В аварии на трассе в Тюменском районе погиб подросток на питбайке

Предварительно установлено, что 44-летний водитель «Лексуса» при обгоне столкнулся с питбайком «Шармакс», который ехал в попутном направлении. 17-летний парень, управлявший питбайком, упал на проезжую часть, где на него наехал встречный автомобиль «Тойота».