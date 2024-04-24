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Сын замглавы Тобольска подставил маму пьяной выходкой в подъезде

Сын замглавы Тобольска подставил маму пьяной выходкой в подъезде

24 апреля 2024, 14:34
Фото: 1MI
Жители одного из многоквартирных домов Тобольске возмущены. В их подъезде пьяные молодые люди устроили дебош. Среди юных тусовщиков оказался и сын заместителя главы Тобольска Ольги Новиковой.

Судя по видео, которое попало в соседские чаты, а затем уже и в социальные сети. На кадрах сын чиновницы, который справляет нужду в подъезде жилого дома. На камеру его снимают его приятели.

Соседи парня стали требовать, чтобы юношу исключили из университета за его поступок. Учится он на втором курсе в Аграрном вузе.

Как сообщает телеграм-канале «Погоны и галстуки», никаких мер руководство вуза не предприняло. Не пострадала и карьера Новиковой. Потери понесла только репутация женщины.

Ранее «Наш город» писал, что Путин сделал новое заявление по компенсациям для жителей после паводка.

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#Нигина Азамова#Общество#Политика#Тюменская область
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