Сын замглавы Тобольска подставил маму пьяной выходкой в подъезде

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Судя по видео, которое попало в соседские чаты, а затем уже и в социальные сети. На кадрах сын чиновницы, который справляет нужду в подъезде жилого дома. На камеру его снимают его приятели.
Соседи парня стали требовать, чтобы юношу исключили из университета за его поступок. Учится он на втором курсе в Аграрном вузе.
Как сообщает телеграм-канале «Погоны и галстуки», никаких мер руководство вуза не предприняло. Не пострадала и карьера Новиковой. Потери понесла только репутация женщины.
Ранее «Наш город» писал, что Путин сделал новое заявление по компенсациям для жителей после паводка.