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В Кремле объяснили, почему Путин раскритиковал губернатора Моора

В Кремле объяснили, почему Путин раскритиковал губернатора Моора

18 апреля 2024, 12:44
Фото: 1MI
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин сделал замечание Александру Моору. Об этом пишет издание «Ъ».
Сюжет
Путин

По словам Пескова, это связано с тем, что Путин всегда просит соблюдать корректность в выражениях. Глава государства просит этого всегда, когда речь идет о гражданах.

Пресс-секретарь отметил, что к формулировкам президент относится очень внимательно, особенно, когда дело касается российских граждан, которые оказались в беде. В этом плане Путин очень требователен, заявил Песков.

Напомним, что накануне, 17 апреля, Путин провел совещание с главами регионов, которые в данный момент борются с паводком. Александр Моор в ходе своего отчета сказал, что большинство людей эвакуированы из опасных населенных пунктов, а в домах остались самые «упертые». Такая формулировка Путину не понравилась, и он сделал Моору замечание.

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