В Кремле объяснили, почему Путин раскритиковал губернатора Моора

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
По словам Пескова, это связано с тем, что Путин всегда просит соблюдать корректность в выражениях. Глава государства просит этого всегда, когда речь идет о гражданах.
Пресс-секретарь отметил, что к формулировкам президент относится очень внимательно, особенно, когда дело касается российских граждан, которые оказались в беде. В этом плане Путин очень требователен, заявил Песков.
Напомним, что накануне, 17 апреля, Путин провел совещание с главами регионов, которые в данный момент борются с паводком. Александр Моор в ходе своего отчета сказал, что большинство людей эвакуированы из опасных населенных пунктов, а в домах остались самые «упертые». Такая формулировка Путину не понравилась, и он сделал Моору замечание.