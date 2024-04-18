В Кремле объяснили, почему Путин раскритиковал губернатора Моора

Напомним, что накануне, 17 апреля, Путин провел совещание с главами регионов, которые в данный момент борются с паводком. Александр Моор в ходе своего отчета сказал, что большинство людей эвакуированы из опасных населенных пунктов, а в домах остались самые «упертые». Такая формулировка Путину не понравилась, и он сделал Моору замечание.