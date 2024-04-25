Вторая волна? В Ишиме прогнозируют новый подъем воды

В течение ближайших двух дней, по словам Моора, гидрологи прогнозируют подъем уровня воды в Ишиме в Казанском и Ишимском районах. В первом муниципалитета вода уже начала прибывать — за сутки уровень поднялся на два сантиметра, за последние два часа еще на 1 сантиметр (845 сантиметров выше нуля поста).