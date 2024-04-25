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Published Сегодня, 07:18

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Updated Сегодня, 07:20

В Ишимском и Казанском районах прогнозируют новый подъем воды

Вторая волна? В Ишиме прогнозируют новый подъем воды

25 апреля 2024, 07:18
Фото: тг-канал Александр Моор

В Ишимском и Казанском районах прогнозируют новый подъем воды

Уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское сегодня в течение дня превысит абсолютный максимум 2017 года — до этого уровня осталось всего 19 сантиметров. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

За сутки вода в Ишиме у села Абатское поднялась более чем на два метра, за трое суток — почти на 4 метра — до 1129 сантиметров.

По словам Моора, все работы по укреплению насыпей в Абатском районе завершены, ведется патруливание сооружений. Дополнительно сделан большой запас мешков с грунтом — порядка 109 тысяч штук.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Также сегодня в течение дня ожидается выход воды на пойму на Тоболе в районе села Упорово — пик паводка там наступит 28 апреля. В районе Коркино пик паводка пройдет уже завтра, 26 апреля.

В течение ближайших двух дней, по словам Моора, гидрологи прогнозируют подъем уровня воды в Ишиме в Казанском и Ишимском районах. В первом муниципалитета вода уже начала прибывать — за сутки уровень поднялся на два сантиметра, за последние два часа еще на 1 сантиметр (845 сантиметров выше нуля поста).

По словам Моора, в Тюменской области продолжается выплата денежных средств на первоочередные нужды пострадавшим семьям. Всего принято 103 заявления на выплату материальной помощи, 101 семья уже получила деньги.

Также в регионе с сегодняшнего дня начала работать горячая линия по поддержке предпринимателей, пострадавших в результате паводка. Получить консультацию можно в Центре «Мой бизнес» или по телефону горячей линии: 8-932-479-34-33 (работает круглосуточно).

Ранее «Наш Город» писал, что предприниматель из Казанского района Евгений Шипицын жаловался, что жителям, в том числе бизнесменам, приходится спасать себя самостоятельно от большой воды.

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