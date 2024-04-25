Вторая волна? В Ишиме прогнозируют новый подъем воды

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
За сутки вода в Ишиме у села Абатское поднялась более чем на два метра, за трое суток — почти на 4 метра — до 1129 сантиметров.
По словам Моора, все работы по укреплению насыпей в Абатском районе завершены, ведется патруливание сооружений. Дополнительно сделан большой запас мешков с грунтом — порядка 109 тысяч штук.
Также сегодня в течение дня ожидается выход воды на пойму на Тоболе в районе села Упорово — пик паводка там наступит 28 апреля. В районе Коркино пик паводка пройдет уже завтра, 26 апреля.
В течение ближайших двух дней, по словам Моора, гидрологи прогнозируют подъем уровня воды в Ишиме в Казанском и Ишимском районах. В первом муниципалитета вода уже начала прибывать — за сутки уровень поднялся на два сантиметра, за последние два часа еще на 1 сантиметр (845 сантиметров выше нуля поста).
По словам Моора, в Тюменской области продолжается выплата денежных средств на первоочередные нужды пострадавшим семьям. Всего принято 103 заявления на выплату материальной помощи, 101 семья уже получила деньги.
Также в регионе с сегодняшнего дня начала работать горячая линия по поддержке предпринимателей, пострадавших в результате паводка. Получить консультацию можно в Центре «Мой бизнес» или по телефону горячей линии: 8-932-479-34-33 (работает круглосуточно).
Ранее «Наш Город» писал, что предприниматель из Казанского района Евгений Шипицын жаловался, что жителям, в том числе бизнесменам, приходится спасать себя самостоятельно от большой воды.