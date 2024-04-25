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Posted Сегодня, 06:43

Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

В преддверии потепления в Тюмени пошел снег

В преддверии потепления в Тюмени пошел снег

25 апреля 2024, 06:43
Фото: 1MI
Снег из Свердловской области дошел до Тюмени. О пролетающем снеге сообщают жители областной столицы.
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Снег

По прогнозам метеорологов, сегодня на протяжении дня в городе сохранится прохладная погода, ожидаются осадки в виде снега и дождя. Максимальная дневная температура воздуха составит -1…+4. Потепление ожидается в пятницу — днем столбики термометров поднимутся до +10…+14. При этом день пройдет без осадков при переменной облачности.

Видео: nashgorod.ru

В субботу воздух прогреется до +15…+17, в воскресенье, первый день затяжных выходных, температура воздуха составит +9…+24. Правда, синоптики обещают в течение дня кратковременные дожди.

Теплая погода продержится всего один день — уже в понедельник, 29 апреля, в Тюмени температура воздуха опустится до +9…+11. Прохладная погода сохранится до конца следующей недели.

#Валентина Бурнашева#Общество#Видео#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Погода#Снег
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