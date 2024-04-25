В преддверии потепления в Тюмени пошел снег

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
По прогнозам метеорологов, сегодня на протяжении дня в городе сохранится прохладная погода, ожидаются осадки в виде снега и дождя. Максимальная дневная температура воздуха составит -1…+4. Потепление ожидается в пятницу — днем столбики термометров поднимутся до +10…+14. При этом день пройдет без осадков при переменной облачности.
В субботу воздух прогреется до +15…+17, в воскресенье, первый день затяжных выходных, температура воздуха составит +9…+24. Правда, синоптики обещают в течение дня кратковременные дожди.
Теплая погода продержится всего один день — уже в понедельник, 29 апреля, в Тюмени температура воздуха опустится до +9…+11. Прохладная погода сохранится до конца следующей недели.