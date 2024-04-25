В преддверии потепления в Тюмени пошел снег

По прогнозам метеорологов, сегодня на протяжении дня в городе сохранится прохладная погода, ожидаются осадки в виде снега и дождя. Максимальная дневная температура воздуха составит -1…+4. Потепление ожидается в пятницу — днем столбики термометров поднимутся до +10…+14. При этом день пройдет без осадков при переменной облачности.