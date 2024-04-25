В сантиметрах от катастрофы: в Вагайском районе готовятся к паводку. ВИДЕО

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
В Вагайском районе ждут большую воду. Часть села Тукуз уже затоплена, и местные жители готовятся защищать свои дома, которым угрожает разлив реки Агитка, сообщает Телеграм-канал «Тюменская область/паводок».
Односельчане объединились, чтобы заготавливать мешки с песком. В этом им помогает районная администрация.
Ранее «Наш город» сообщал, что уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское за сутки поднялся на 2.02 метра. Критическая отметка превышена на 378 сантиметров.