nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

Подготовку к паводку в Вагайском районе сняли на видео

В сантиметрах от катастрофы: в Вагайском районе готовятся к паводку. ВИДЕО

25 апреля 2024, 06:05
Фото: 1MI

Подготовку к паводку в Вагайском районе сняли на видео

Селу Тукуз угрожает вода из реки Агитки. Местные жители не покладая рук заготавливают мешки с песком.

В Вагайском районе ждут большую воду. Часть села Тукуз уже затоплена, и местные жители готовятся защищать свои дома, которым угрожает разлив реки Агитка, сообщает Телеграм-канал «Тюменская область/паводок».

Односельчане объединились, чтобы заготавливать мешки с песком. В этом им помогает районная администрация.

Видео: Тюменская область/паводок / Телеграм

Ранее «Наш город» сообщал, что уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское за сутки поднялся на 2.02 метра. Критическая отметка превышена на 378 сантиметров.

Читайте также:
Закладчика из Перми с 16 килограммами наркотиков поймали под ТюменьюРосатом ответил на обвинения в попадании урана в ТоболСпрос на свадебные услуги стремительно растет в Тюмени
#Любовь Селезнева#Общество#Видео#Тюменская область#Вагайский район#Река#Потоп#Видеоролик#Паводок#Паводок в Тюменской области в 2024 году
Подпишитесь
Какие районы еще затопит? 20 населенных пунктов в Тюменской области ушли под воду
Сегодня, 06:02
Крадут 80 миллионов в месяц! Новые схемы мошенничества в Тюменской области
Вчера, 06:26
Нашествие кровососов! Комары и мошки атакуют Тюменскую область после паводков
Вчера, 06:51
«Hello из Британии»: в школе в Тюмени нашли нелегалов из недружественных стран
Сегодня, 07:57
Стоимость потребительской корзины в Тюмени побила новый рекорд
Вчера, 05:09
Когда отдыхаем? График выходных на майские праздники в 2024 году
Сегодня, 07:00
"