Шествия не будет: в Тюмени отменили «Бессмертный полк»

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Об этом заявила сопредседатель штаба движения, депутат Елена Цунаева. Решение было принято по соображениям безопасности — в России все еще наложен запрет на проведение массовых мероприятий из-за угрозы террористических актов.
Напомним, что ранее тюменец Геннадий Иванов, который является основателем акции, сообщал о возможности отмены шествия.
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