nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:00

Published Сегодня, 10:00

Modified Сегодня, 10:02

Updated Сегодня, 10:02

Шествия не будет: в Тюмени отменили «Бессмертный полк»

Шествия не будет: в Тюмени отменили «Бессмертный полк»

23 апреля 2024, 10:00
Фото: 1MI
В Тюмени и по всей стране отменили шествие «Бессмертный полк», которое стало неотъемлемой частью празднования Дня Победы.

Об этом заявила сопредседатель штаба движения, депутат Елена Цунаева. Решение было принято по соображениям безопасности — в России все еще наложен запрет на проведение массовых мероприятий из-за угрозы террористических актов.

Напомним, что ранее тюменец Геннадий Иванов, который является основателем акции, сообщал о возможности отмены шествия.

Ранее «Наш город» писал, какая погода ожидается в майские праздники.

Читайте также:
Будет ли в Тюмени на 9 Мая Парад Победы и праздничный салют?«Финишная прямая»: вереницу грузовиков с песком в Абатском районе сняли с дронаСиловиков в Тюмени ищут через сайт бесплатных объявлений
#Нигина Азамова#Общество#9 мая#Парад победы
Подпишитесь
Тобол на подходе. В Тюменской области ожидается новая волна наводнений
Сегодня, 06:01
Паводки не помогут тюменской Туре избежать обмеления
Вчера, 08:24
«Поток воды небывалой силы!» Экстренную эвакуацию объявили в Абатском районе
Сегодня, 06:30
Будем жариться? Когда в Тюмени отключат отопление?
Вчера, 08:08
«Долой рабство»: тюменец рассказал, почему никогда не возьмет квартиру в ипотеку
Сегодня, 08:52
На майские в Омск. Самые удивительные и нетипичные места, которые можно там увидеть
Сегодня, 08:04
"