«Финишная прямая»: вереницу грузовиков с песком в Абатском районе сняли с дрона

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
На строительство дамбы ушло 40 тысяч кубометров песка. Его в в Абатский район завозили десятками грузовиков.
«Работы завершены на первом участке в районе села Абатское. За мостом через реку Ишим продолжают трудиться специалисты и добровольцы. Насыпи уже сделаны, осталось застелить их пленкой. Закончить планируют сегодня», — рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.
Ранее «Наш город» писал, что в Абатском районе объявили экстренную эвакуацию населения. Для местных жителей развернуты пункты временного размещения.