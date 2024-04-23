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Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

Строительство дамбы в Абатском районе сняли с дрона

«Финишная прямая»: вереницу грузовиков с песком в Абатском районе сняли с дрона

23 апреля 2024, 09:57
Фото: nashgorod.ru

Строительство дамбы в Абатском районе сняли с дрона

В Абатском районе завершаются работы по укреплению трассы Тюмень — Омск. Общая протяженность дамбы составляет 12.5 километра.

На строительство дамбы ушло 40 тысяч кубометров песка. Его в в Абатский район завозили десятками грузовиков.

«Работы завершены на первом участке в районе села Абатское. За мостом через реку Ишим продолжают трудиться специалисты и добровольцы. Насыпи уже сделаны, осталось застелить их пленкой. Закончить планируют сегодня», — рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.
Видео: nashgorod.ru

Ранее «Наш город» писал, что в Абатском районе объявили экстренную эвакуацию населения. Для местных жителей развернуты пункты временного размещения.

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