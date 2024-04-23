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Парад победы

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Апрель
Будет ли в Тюмени на 9 Мая Парад Победы и праздничный салют?
Торжественное шествие, посвященное Дню Победы, в Тюмени пока под вопросом. В администрации города на данный момент план праздничных мероприятий не утвержден.
5 апреля, 05:22
Май 2023
Тюменцев ожидают 9 часов прямого эфира, посвящённых 9 мая
Большой телемарафон подготовил телеканал «Тюменское время» к празднику Великой Победы, сообщили в пресс-службе правительства региона.
8 мая 2023, 15:22
Колонна военной техники проедет 38 км по улицам Тюмени в День Победы
Девятого мая на улицах областной столицы состоится парад военной техники. Решение было принято на оргкомитете по подготовке и проведению торжественных мероприятий в Тюмени.
4 мая 2023, 11:27
Апрель 2023
Итоги недели: балкон рухнул с тюменцем, отдых в мае, парад победы отменен
23 апреля 2023, 14:53
Завод «Электрон» уедет из Тюмени, потоп на улице Щорса, отменили Парад Победы
Тюменский завод «Электрон» в ближайшее время сменит место прописки. Предприятие перенесут с улицы Новаторов, 12, на Велижанский тракт.
21 апреля 2023, 17:02
В Тюмени в этом году могут отменить Парад Победы
20 апреля 2023, 06:56

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