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В Тюмени потеплеет до +28

В Тюмени потеплеет до +28

19 апреля 2024, 01:11
Фото: 1MI
На юге Тюменской области пятница, 19 апреля, пройдет без существенных осадков. В утренние часы местами вероятны туманы. Днем термометры покажут +11…+16, в ночные часы +4…+9, метами до -1. Скорость ветра составит 5-10 м/с.

В субботу, 20 апреля, в регион придет по-настоящему летняя погода — днем воздух прогреется до +23….+28. При этом день пройдет при переменной облачности и без осадков.

В Тюмени 19 апреля синоптики обещают пасмурную погоду без осадков, ветер до 4,1 м/с. Утром +6…+11, к полудню воздух столбики термометров поднимутся до +12…+15. В темное время суток температура воздуха составит +10…+11.

УФ- индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:18, закат в 19:55 продолжительность дня 14 часов 37 минут.

В Тобольске 19 апреля синоптики обещают пасмурную погоду, ветер до 2,4 м/с. Утром ожидается +6…+3, днем воздух прогреется до +10. В темное время суток температура воздуха составит +5…+8.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:04, закат в 19:43 продолжительность дня 14 часов 43 минуты.

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В Ялуторовске 19 апреля ожидается пасмурная погода, дожди, ветер до 3,7 м/с. В утренние часы термометры покажут +7…+12, днем поднимутся до +16. В темное время суток температура воздуха составит +10…+12.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:16 закат в 19:50 продолжительность дня 14 часов 34 минуты.

В Заводоуковске 19 апреля ожидается пасмурная погода, ветер до 3,5 м/с. В утренние часы термометры покажут +7…+13, днем воздух прогреется до +17. В вечерние и ночные часы температура воздуха составит +11…+13.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:16, закат в 19:49 продолжительность дня 14 часов 33 минуты.

В Ишиме 19 апреля ожидается облачная с прояснениями погода, ветер до 2,5 м/с. В утренние часы термометры покажут +7…+12, днем потеплеет до +16. В темное время суток температура воздуха составит +8…+10.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:05, закат в 19:36 продолжительность дня 14 часов 31 минута.

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