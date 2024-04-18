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«Вконтакте» подало в суд на антимонопольщиков Тюменской области

«Вконтакте» подало в суд на антимонопольщиков Тюменской области

18 апреля 2024, 07:06
Фото: 1MI
Социальная сеть «ВКонтакте» намерена судиться с тюменскими антимонопольщиками из-за претензй последних к размещенной в сети рекламе.

Специалисты УФАС по Тюменской области обнаружили в сети «ВКонтакте» рекламу финансовой услуги (ипотечного кредитования), не соответствующей требованиям Федерального закона «О рекламе».

По данным антимонопольщиков, в рекламной сообщении отсутствовали наименование юридического лица, оказывающего финансовые услуги, а также значимая информация о рекламируемом товаре. Кроме того, реклама содержала несоответствующие действительности сведения о продавце рекламируемого товара. УФАС признала данную рекламу ненадлежащей.

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Однако ВК с данным решением антимонопольной службы не согласилось и подало в суд требование признать недействительным и отменить решение УФАС.

Ранее «Наш Город» писал, что антимонопольщики оштрафовали на 300 тысяч рублей тюменское отделение АК БАРС Банк за рекламу кредита с чрезмерно мелким шрифтом.

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