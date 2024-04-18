«Вконтакте» подало в суд на антимонопольщиков Тюменской области

По данным антимонопольщиков, в рекламной сообщении отсутствовали наименование юридического лица, оказывающего финансовые услуги, а также значимая информация о рекламируемом товаре. Кроме того, реклама содержала несоответствующие действительности сведения о продавце рекламируемого товара. УФАС признала данную рекламу ненадлежащей.