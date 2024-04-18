«Вконтакте» подало в суд на антимонопольщиков Тюменской области

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Специалисты УФАС по Тюменской области обнаружили в сети «ВКонтакте» рекламу финансовой услуги (ипотечного кредитования), не соответствующей требованиям Федерального закона «О рекламе».
По данным антимонопольщиков, в рекламной сообщении отсутствовали наименование юридического лица, оказывающего финансовые услуги, а также значимая информация о рекламируемом товаре. Кроме того, реклама содержала несоответствующие действительности сведения о продавце рекламируемого товара. УФАС признала данную рекламу ненадлежащей.
Однако ВК с данным решением антимонопольной службы не согласилось и подало в суд требование признать недействительным и отменить решение УФАС.
Ранее «Наш Город» писал, что антимонопольщики оштрафовали на 300 тысяч рублей тюменское отделение АК БАРС Банк за рекламу кредита с чрезмерно мелким шрифтом.