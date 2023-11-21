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Тюменское УФАС наказало штрафом «Ак Барс Банк» за рекламу кредита мелким шрифтом

Тюменское УФАС наказало штрафом «Ак Барс Банк» за рекламу кредита мелким шрифтом

21 ноября 2023, 12:29
Фото: 1MI
Тюменское отделение АК БАРС Банк оштрафовано за рекламу кредита, нарушающей требования законов РФ. Теперь финансовой организации придется не только убрать свои постеры, но и заплатить в госказну 300 тысяч рублей.

Об этом «Нашему городу» рассказали в пресс-службе регионального управления ФАС. В ведомстве пояснили, что реклама банка «Кредит с кэшбэком на ежемесячные платежи от 4,5% АК Барс Банк», была размещена в оконных проемах второго этажа. Из-за этого потребители не могли ознакомиться с условиями предложения. Кроме того, текст, которой шел после рекламного слогана, был напечатан мелким шрифтом.

Фото: Тюменское УФАС России/ВКонтакте
«Прочитать информацию о кредите в силу особенностей размещения рекламы и мелкого шрифта невозможно. Значит, до потребителей не доведены все существенные условия, влияющие на итоговую стоимость займа», — отметили в ведомстве.
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