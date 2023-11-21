Тюменское УФАС наказало штрафом «Ак Барс Банк» за рекламу кредита мелким шрифтом

Об этом «Нашему городу» рассказали в пресс-службе регионального управления ФАС. В ведомстве пояснили, что реклама банка «Кредит с кэшбэком на ежемесячные платежи от 4,5% АК Барс Банк», была размещена в оконных проемах второго этажа. Из-за этого потребители не могли ознакомиться с условиями предложения. Кроме того, текст, которой шел после рекламного слогана, был напечатан мелким шрифтом.