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На Госуслугах для тюменцев запустили сервис оповещения о паводке

О паводке тюменцев будут предупреждать через Госуслуги

18 апреля 2024, 05:53
Фото: 1MI

На Госуслугах для тюменцев запустили сервис оповещения о паводке

Жителей юга Тюменской области, которые проживают в попавших в зону паводка муниципалитетах, будут оповещать о сложившейся ситуации через Госуслуги.

Сообщения с конкретными действиями при наводнении теперь приходят на почту и в виде пуш-уведомлений на телефон. Накануне такую рассылку получили жители шести районов юга Тюменской области, в числе которых Казанский, Ишимский, Упоровский, Тобольский, Вагайский, Абатский районы.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, в ближайшие дни в регионе в зону затопления может попасть 101 населенный пункт (ранее сообщалось о 51). Под воду могут уйти более 6,3 тысячи домов, в которых проживают 17,5 тысячи человек.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области продолжает прибывать вода в реке Ишим. За последние сутки наибольший подъем воды отмечен в реке в районе города Ишим — за 24 часа уровень воды поднялся на 68 сантиметров и достиг отметки 462 сантиметра. Критической является отметка 850 сантиметров.

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