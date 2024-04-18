О паводке тюменцев будут предупреждать через Госуслуги

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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Сообщения с конкретными действиями при наводнении теперь приходят на почту и в виде пуш-уведомлений на телефон. Накануне такую рассылку получили жители шести районов юга Тюменской области, в числе которых Казанский, Ишимский, Упоровский, Тобольский, Вагайский, Абатский районы.
По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, в ближайшие дни в регионе в зону затопления может попасть 101 населенный пункт (ранее сообщалось о 51). Под воду могут уйти более 6,3 тысячи домов, в которых проживают 17,5 тысячи человек.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области продолжает прибывать вода в реке Ишим. За последние сутки наибольший подъем воды отмечен в реке в районе города Ишим — за 24 часа уровень воды поднялся на 68 сантиметров и достиг отметки 462 сантиметра. Критической является отметка 850 сантиметров.