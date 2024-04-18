О паводке тюменцев будут предупреждать через Госуслуги

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, в ближайшие дни в регионе в зону затопления может попасть 101 населенный пункт (ранее сообщалось о 51). Под воду могут уйти более 6,3 тысячи домов, в которых проживают 17,5 тысячи человек.