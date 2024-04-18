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В Казахстан пытались ввезти 300 килограммов опасной рыбы из Тюменской области

Почти тонну опасного товара из Тюменской области пытались вывезти в Казахстан

18 апреля 2024, 05:30
Фото: 1MI

В Казахстан пытались ввезти 300 килограммов опасной рыбы из Тюменской области

Три большегруза были остановлены в пункте приема уведомлений в селе Казанское. В них были обнаружены сотни килограммов подозрительного кошачьего корма и мороженной рыбы.

В Казахстан не пропустили три фуры подозрительной продукции из Тюменской области. Автомобили задержали на пограничном пункте в селе Казанское. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.

Из региона пытались вывезти 599 килограммов кормов для кошек и 300 килограммов мороженной пеляди. На продукцию отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы. Партии товаров вернули отправителю.

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Ранее «Наш город» сообщал, что предприниматель из Казахстана пытался дать взятку тюменскому таможеннику. Мужчина планировал провезти в регион 50 тонн задержанных орехов. Бизнесмену грозит 12 лет тюрьмы.

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