Почти тонну опасного товара из Тюменской области пытались вывезти в Казахстан

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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Updated Сегодня, 05:32
В Казахстан не пропустили три фуры подозрительной продукции из Тюменской области. Автомобили задержали на пограничном пункте в селе Казанское. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.
Из региона пытались вывезти 599 килограммов кормов для кошек и 300 килограммов мороженной пеляди. На продукцию отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы. Партии товаров вернули отправителю.
Ранее «Наш город» сообщал, что предприниматель из Казахстана пытался дать взятку тюменскому таможеннику. Мужчина планировал провезти в регион 50 тонн задержанных орехов. Бизнесмену грозит 12 лет тюрьмы.