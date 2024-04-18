Почти тонну опасного товара из Тюменской области пытались вывезти в Казахстан

В Казахстан пытались ввезти 300 килограммов опасной рыбы из Тюменской области

Три большегруза были остановлены в пункте приема уведомлений в селе Казанское. В них были обнаружены сотни килограммов подозрительного кошачьего корма и мороженной рыбы.