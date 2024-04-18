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В Ишиме завыли сирены

Большая вода близко: в Ишиме завыли сирены

18 апреля 2024, 08:42
Фото: 1MI

В Ишиме завыли сирены

В Ишиме сработала система оповещения населения. По словам местных жителей, в городе воет сирена — населенный пункт готовится к приходу большой воды.

Горожане сообщают, что в магазинах наблюдается ажиотаж — ишимцы затариваются впрок необходимыми товарами.

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По данным на гидрологического бюллетеня на 12:00, за четыре часа, с восьми утра до полудня, уровень воды в реке Ишим (гидропост в городе Ишим) поднялся на 21 сантиметр и достиг отметки 483 см выше нуля поста. Немногим более чем за сутки вода прибыла на 89 сантиметров.

По прогнозам властей, в ближайшие дни уровень воды в реке будет увеличиваться. В зону паводка в регионе может попасть более 100 населенных пунктов, порядка 6,3 тысяч жилых домов.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области из-за паводка закрыто движение по трассе Ишим — Казанское — граница Респубики Казахстан с 56 по 57 километр. Пути объезда организованы по автодороге Ишим — Новотравное — Коротаевка — Смирное — Чирки — Казанское.

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