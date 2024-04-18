Большая вода близко: в Ишиме завыли сирены

По данным на гидрологического бюллетеня на 12:00, за четыре часа, с восьми утра до полудня, уровень воды в реке Ишим (гидропост в городе Ишим) поднялся на 21 сантиметр и достиг отметки 483 см выше нуля поста. Немногим более чем за сутки вода прибыла на 89 сантиметров.