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Дополнительные пункты временного размещения развернут в Тюменской области

Места не хватает: дополнительные ПВР развернут в Тюменской области

18 апреля 2024, 06:06
Фото: 1MI

Дополнительные пункты временного размещения развернут в Тюменской области

В Викуловском районе не хватает места для размещения людей, проживающих в зоне возможного подтопления. В селе организовали пункт сбора подушек и одеял.

В Викуловском районе организуют восемь дополнительных пунктов временного размещения людей, проживающих в зоне возможного подтопления. Об этом сообщил глава района Андрей Лотов.

«Эти меры предпринимаются исходя из гидрологической обстановки в Викуловском районе, основываясь на прогнозе увеличения уровня воды в реке Ишим, возникновении угрозы перелива воды через дамбы и земляные укрепления, прорыва гидротехнических сооружений, большой вероятности создания прямой угрозы жизни и здоровью населения», — пояснил Лотов в своем Телеграм-канале.
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Для укомплектования ПВР требуются предметы первой необходимости. В Викуловском районном Доме культуры на Кузнецова, 51 организован пункт сбора подушек, постельного белья, одеял, полотенец и других вещей.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени открыли пять пунктов приема гуманитарной помощи. Они будут работать ежедневно.

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