Места не хватает: дополнительные ПВР развернут в Тюменской области

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
В Викуловском районе организуют восемь дополнительных пунктов временного размещения людей, проживающих в зоне возможного подтопления. Об этом сообщил глава района Андрей Лотов.
«Эти меры предпринимаются исходя из гидрологической обстановки в Викуловском районе, основываясь на прогнозе увеличения уровня воды в реке Ишим, возникновении угрозы перелива воды через дамбы и земляные укрепления, прорыва гидротехнических сооружений, большой вероятности создания прямой угрозы жизни и здоровью населения», — пояснил Лотов в своем Телеграм-канале.
Для укомплектования ПВР требуются предметы первой необходимости. В Викуловском районном Доме культуры на Кузнецова, 51 организован пункт сбора подушек, постельного белья, одеял, полотенец и других вещей.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени открыли пять пунктов приема гуманитарной помощи. Они будут работать ежедневно.