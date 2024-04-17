В период паводка пенсии тюменцам выплатят досрочно

Из-за паводка пенсии в Тюменской области будут доставляться досрочно. На банковские карты выплаты поступят 19 апреля всем пенсионерам без исключения. На территориях, находящихся в зоне возможного подтопления, доставка выплат также пройдет досрочно. Пенсионеры, находящиеся в ПВР, получат выплаты в ближайшее время, сообщили в Отделении СФР по Тюменской области.