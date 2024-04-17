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Published Сегодня, 09:11

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

В период паводка в Тюменской области пенсии выплатят досрочно

В период паводка пенсии тюменцам выплатят досрочно

17 апреля 2024, 09:11
Фото: 1MI

В период паводка в Тюменской области пенсии выплатят досрочно

На банковские карты выплата поступит раньше срока всем пенсионерам в области. Пенсию также будут доставлять в пункты временного размещения.
Сюжет
Пенсия

Из-за паводка пенсии в Тюменской области будут доставляться досрочно. На банковские карты выплаты поступят 19 апреля всем пенсионерам без исключения. На территориях, находящихся в зоне возможного подтопления, доставка выплат также пройдет досрочно. Пенсионеры, находящиеся в ПВР, получат выплаты в ближайшее время, сообщили в Отделении СФР по Тюменской области.

«Для жителей Тюменской области, которые находятся в зоне потенциального подтопления, работает телефон горячей линии Отделения СФР по Тюменской области: 8 (3452) 27-09-72. Специалисты готовы ответить на вопросы ежедневно с 8.00 до 17.00, в выходные дни с 9.00 до 14.00», — рассказали в региональном Отделении СФР.
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Также специалисты СФР работают в пунктах временного размещения. Там они консультируют граждан по возникающим вопросам.

Ранее «Наш город» сообщал, что страхование дома в Тюмени подорожало почти в два раза. Точная стоимость страховки зависит от расположения, изначальной стоимости и размеров дома.

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